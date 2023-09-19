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Байден снова назвал Путина "диктатором" - РИА Новости, 19.09.2023
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07:40 19.09.2023 (обновлено: 10:59 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/bayden-1897119435.html
Байден снова назвал Путина "диктатором"
Байден снова назвал Путина "диктатором" - РИА Новости, 19.09.2023
Байден снова назвал Путина "диктатором"
Президент США Джо Байден вновь попытался оскорбить президента России Владимира Путина, назвав его "диктатором", сообщил пресс-пул Белого дома. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T07:40
2023-09-19T10:59
в мире
россия
сша
джо байден
владимир путин
госдума рф
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ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь попытался оскорбить президента России Владимира Путина, назвав его "диктатором", сообщил пресс-пул Белого дома. &quot;Я не встану на одну сторону с такими диктаторами, как Путин&quot;, — приводят журналисты слова Байдена на мероприятии по сбору средств на его кампанию в бродвейском театре в Нью-Йорке.Сам Путин уже отвечал на подобные попытки того же Байдена поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". По словам Байдена, бывший президент США Дональд Трамп склоняется перед Россией. "Может, Трамп и его MAGA-друзья склонятся, но я не буду, если меня переизберут", — сказал 80-летний президент США. Байден не впервые позволил себе недипломатичное высказывание в адрес иностранного коллеги. В марте 2022 года во время визита в Варшаву Байден, говоря о Путине, выступил с утверждением, что российский лидер "не может оставаться у власти". Впоследствии Белый дом поспешил объяснить эти слова, заверив, что Байден не призывал к смене власти в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по этому поводу заявил, что не Байдену, а народу России решать, кто будет руководить государством. Во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил президента США, что тот думает о Путине в контексте происходящих в соседней стране событий. "Он мясник, вот что я думаю", — ответил Байден. До этого он дважды заявил, что считает президента России "военным преступником". Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире и которая сбросила атомные бомбы на "страну, которая уже была повержена". Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что такие слова Байдена о Путине говорят о том, что у многих американских политиков "не все хорошо" с совестью. Российский министр напомнил о военных интервенциях со стороны США против бывшей Югославии, Ирака, Ливии, указав, что сотни и сотни тысяч погибших стали результатом того, что в Америке называли "борьбой за продвижение демократии". Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призыв Байдена организовать трибунал по Украине, посоветовала Вашингтону начать с разбирательств по "бомбардировкам Югославии и оккупации Ирака". Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий напомнил, что Байден — "один из авторов резолюции с призывом начать бомбардировки Югославии", отметив, что, еще будучи сенатором, тот "практически бравировал тем, что предлагал бомбить Белград". В июне 2023 года Байден фактически назвал председателя КНР Си Цзиньпина "диктатором". Комментируя инцидент со сбитым китайским аэростатом, Байден допустил, что Си Цзиньпин не был в должной мере осведомлен об инциденте и сильно расстроился из-за этого, потому что происшедшее — "большой конфуз для диктаторов". МИД КНР назвал высказывания американской стороны крайне безответственными. По заявлению Пекина, они серьезно нарушают дипломатический этикет и являются открытой политической провокацией.
https://ria.ru/20230913/amerika-1896222227.html
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в мире, россия, сша, джо байден, владимир путин, госдума рф
В мире, Россия, США, Джо Байден, Владимир Путин, Госдума РФ
Байден снова назвал Путина "диктатором"

Джо Байден вновь назвал президента России Владимира Путина диктатором

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден в Сан-Франциско
Президент США Джо Байден в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден в Сан-Франциско. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь попытался оскорбить президента России Владимира Путина, назвав его "диктатором", сообщил пресс-пул Белого дома.
«

"Я не встану на одну сторону с такими диктаторами, как Путин", — приводят журналисты слова Байдена на мероприятии по сбору средств на его кампанию в бродвейском театре в Нью-Йорке.

Сам Путин уже отвечал на подобные попытки того же Байдена поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется".
По словам Байдена, бывший президент США Дональд Трамп склоняется перед Россией. "Может, Трамп и его MAGA-друзья склонятся, но я не буду, если меня переизберут", — сказал 80-летний президент США.
Байден не впервые позволил себе недипломатичное высказывание в адрес иностранного коллеги.
В марте 2022 года во время визита в Варшаву Байден, говоря о Путине, выступил с утверждением, что российский лидер "не может оставаться у власти". Впоследствии Белый дом поспешил объяснить эти слова, заверив, что Байден не призывал к смене власти в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по этому поводу заявил, что не Байдену, а народу России решать, кто будет руководить государством.
Во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил президента США, что тот думает о Путине в контексте происходящих в соседней стране событий. "Он мясник, вот что я думаю", — ответил Байден. До этого он дважды заявил, что считает президента России "военным преступником".
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13 сентября, 23:03
Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире и которая сбросила атомные бомбы на "страну, которая уже была повержена". Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что такие слова Байдена о Путине говорят о том, что у многих американских политиков "не все хорошо" с совестью. Российский министр напомнил о военных интервенциях со стороны США против бывшей Югославии, Ирака, Ливии, указав, что сотни и сотни тысяч погибших стали результатом того, что в Америке называли "борьбой за продвижение демократии".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призыв Байдена организовать трибунал по Украине, посоветовала Вашингтону начать с разбирательств по "бомбардировкам Югославии и оккупации Ирака". Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий напомнил, что Байден — "один из авторов резолюции с призывом начать бомбардировки Югославии", отметив, что, еще будучи сенатором, тот "практически бравировал тем, что предлагал бомбить Белград".
В июне 2023 года Байден фактически назвал председателя КНР Си Цзиньпина "диктатором". Комментируя инцидент со сбитым китайским аэростатом, Байден допустил, что Си Цзиньпин не был в должной мере осведомлен об инциденте и сильно расстроился из-за этого, потому что происшедшее — "большой конфуз для диктаторов". МИД КНР назвал высказывания американской стороны крайне безответственными. По заявлению Пекина, они серьезно нарушают дипломатический этикет и являются открытой политической провокацией.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
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