https://ria.ru/20230919/bayden-1897119435.html

Байден снова назвал Путина "диктатором"

Байден снова назвал Путина "диктатором" - РИА Новости, 19.09.2023

Байден снова назвал Путина "диктатором"

Президент США Джо Байден вновь попытался оскорбить президента России Владимира Путина, назвав его "диктатором", сообщил пресс-пул Белого дома. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T07:40

2023-09-19T07:40

2023-09-19T10:59

в мире

россия

сша

джо байден

владимир путин

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879654291_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5d76d2a3a9a2f33d3b6849c10a9bba37.jpg

ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь попытался оскорбить президента России Владимира Путина, назвав его "диктатором", сообщил пресс-пул Белого дома. "Я не встану на одну сторону с такими диктаторами, как Путин", — приводят журналисты слова Байдена на мероприятии по сбору средств на его кампанию в бродвейском театре в Нью-Йорке.Сам Путин уже отвечал на подобные попытки того же Байдена поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". По словам Байдена, бывший президент США Дональд Трамп склоняется перед Россией. "Может, Трамп и его MAGA-друзья склонятся, но я не буду, если меня переизберут", — сказал 80-летний президент США. Байден не впервые позволил себе недипломатичное высказывание в адрес иностранного коллеги. В марте 2022 года во время визита в Варшаву Байден, говоря о Путине, выступил с утверждением, что российский лидер "не может оставаться у власти". Впоследствии Белый дом поспешил объяснить эти слова, заверив, что Байден не призывал к смене власти в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по этому поводу заявил, что не Байдену, а народу России решать, кто будет руководить государством. Во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил президента США, что тот думает о Путине в контексте происходящих в соседней стране событий. "Он мясник, вот что я думаю", — ответил Байден. До этого он дважды заявил, что считает президента России "военным преступником". Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире и которая сбросила атомные бомбы на "страну, которая уже была повержена". Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что такие слова Байдена о Путине говорят о том, что у многих американских политиков "не все хорошо" с совестью. Российский министр напомнил о военных интервенциях со стороны США против бывшей Югославии, Ирака, Ливии, указав, что сотни и сотни тысяч погибших стали результатом того, что в Америке называли "борьбой за продвижение демократии". Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призыв Байдена организовать трибунал по Украине, посоветовала Вашингтону начать с разбирательств по "бомбардировкам Югославии и оккупации Ирака". Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий напомнил, что Байден — "один из авторов резолюции с призывом начать бомбардировки Югославии", отметив, что, еще будучи сенатором, тот "практически бравировал тем, что предлагал бомбить Белград". В июне 2023 года Байден фактически назвал председателя КНР Си Цзиньпина "диктатором". Комментируя инцидент со сбитым китайским аэростатом, Байден допустил, что Си Цзиньпин не был в должной мере осведомлен об инциденте и сильно расстроился из-за этого, потому что происшедшее — "большой конфуз для диктаторов". МИД КНР назвал высказывания американской стороны крайне безответственными. По заявлению Пекина, они серьезно нарушают дипломатический этикет и являются открытой политической провокацией.

https://ria.ru/20230913/amerika-1896222227.html

https://ria.ru/20230831/bayden-1893288789.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, джо байден, владимир путин, госдума рф