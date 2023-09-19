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Депутаты Европарламента призвали ЕС пересмотреть отношения с Азербайджаном - РИА Новости, 19.09.2023
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18:52 19.09.2023 (обновлено: 22:29 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/azerbaydzhan-1897356068.html
Депутаты Европарламента призвали ЕС пересмотреть отношения с Азербайджаном
Депутаты Европарламента призвали ЕС пересмотреть отношения с Азербайджаном - РИА Новости, 19.09.2023
Депутаты Европарламента призвали ЕС пересмотреть отношения с Азербайджаном
Председатель комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макаллистер, а также докладчики по Армении и Азербайджану и председатель комиссии по связям с... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T18:52
2023-09-19T22:29
азербайджан
в мире
баку
армения
владимир путин
ильхам алиев
никол пашинян
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Председатель комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макаллистер, а также докладчики по Армении и Азербайджану и председатель комиссии по связям с Закавказьем призвали ЕС пересмотреть отношения с Баку и обсудить возможность введения санкций, если не будет остановлена военная операция в Нагорном Карабахе."Мы серьезно обеспокоены последствиями действий Азербайджана для гражданского населения, призываем Азербайджан воздержаться от использования военной эскалации для того, чтобы принудить местное население к исходу. В случае, если не произойдет немедленной остановки нападения, мы призываем Совет ЕС к фундаментальному пересмотру отношений с Азербайджаном, а также рассмотреть введение санкций против ответственных азербайджанских властей", - говорится в документе.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
https://ria.ru/20230910/karabakh-1895309920.html
https://ria.ru/20230913/karabakh-1896154531.html
азербайджан
баку
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азербайджан, в мире, баку, армения, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, евросоюз, европарламент
Азербайджан, В мире, Баку, Армения, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Евросоюз, Европарламент
Депутаты Европарламента призвали ЕС пересмотреть отношения с Азербайджаном

Депутаты в Европарламенте призвали ЕС пересмотреть отношения с Азербайджаном

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Пленарная сессия Европарламента. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Председатель комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макаллистер, а также докладчики по Армении и Азербайджану и председатель комиссии по связям с Закавказьем призвали ЕС пересмотреть отношения с Баку и обсудить возможность введения санкций, если не будет остановлена военная операция в Нагорном Карабахе.
"Мы серьезно обеспокоены последствиями действий Азербайджана для гражданского населения, призываем Азербайджан воздержаться от использования военной эскалации для того, чтобы принудить местное население к исходу. В случае, если не произойдет немедленной остановки нападения, мы призываем Совет ЕС к фундаментальному пересмотру отношений с Азербайджаном, а также рассмотреть введение санкций против ответственных азербайджанских властей", - говорится в документе.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
"Антитеррористическая операция". Что происходит в Нагорном Карабахе
Вчера, 16:52
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Лавров осудил Пашиняна за слова о том, что Москва "сдала" Карабах Баку
10 сентября, 12:14
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
Город Степанакерт - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Пашинян вновь заявил, что признает Карабах территорией Азербайджана
13 сентября, 16:41
 
АзербайджанВ миреБакуАрменияВладимир ПутинИльхам АлиевНикол ПашинянЕвросоюзЕвропарламент
 
 
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