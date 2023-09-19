https://ria.ru/20230919/azerbaydzhan-1897356068.html

Депутаты Европарламента призвали ЕС пересмотреть отношения с Азербайджаном

Депутаты Европарламента призвали ЕС пересмотреть отношения с Азербайджаном - РИА Новости, 19.09.2023

Депутаты Европарламента призвали ЕС пересмотреть отношения с Азербайджаном

Председатель комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макаллистер, а также докладчики по Армении и Азербайджану и председатель комиссии по связям с... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T18:52

2023-09-19T18:52

2023-09-19T22:29

азербайджан

в мире

баку

армения

владимир путин

ильхам алиев

никол пашинян

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Председатель комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макаллистер, а также докладчики по Армении и Азербайджану и председатель комиссии по связям с Закавказьем призвали ЕС пересмотреть отношения с Баку и обсудить возможность введения санкций, если не будет остановлена военная операция в Нагорном Карабахе."Мы серьезно обеспокоены последствиями действий Азербайджана для гражданского населения, призываем Азербайджан воздержаться от использования военной эскалации для того, чтобы принудить местное население к исходу. В случае, если не произойдет немедленной остановки нападения, мы призываем Совет ЕС к фундаментальному пересмотру отношений с Азербайджаном, а также рассмотреть введение санкций против ответственных азербайджанских властей", - говорится в документе.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230910/karabakh-1895309920.html

https://ria.ru/20230913/karabakh-1896154531.html

азербайджан

баку

армения

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азербайджан, в мире, баку, армения, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, евросоюз, европарламент