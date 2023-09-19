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Пашинян обвинил Азербайджан в нарушении линии соприкосновения в Карабахе
Пашинян обвинил Азербайджан в нарушении линии соприкосновения в Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023
Пашинян обвинил Азербайджан в нарушении линии соприкосновения в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в стремлении нарушить линию соприкосновения в Нагорном Карабахе и взять под контроль населенные... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T15:30
2023-09-19T15:30
2023-09-19T16:18
в мире
азербайджан
армения
никол пашинян
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в стремлении нарушить линию соприкосновения в Нагорном Карабахе и взять под контроль населенные пункты.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя, применяется высокоточное оружие по позициям ВС Армении и военным объектам. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Пашинян на фоне ситуации в Карабахе проводит заседание Совбеза Армении."Азербайджан осуществляет действия по нарушению линии соприкосновения и взятия под контроль позиций и населенных пунктов", - говорится в видеообращении Пашиняна, размещенном на его странице в соцсетях.Он считает, что Азербайджан начал этнические чистки в Нагорном Карабахе и свидетельство тому - заявление Баку о предоставлении коридора для выезда населения.По словам премьера, меры в сложившейся ситуации должны принять российские миротворцы, а также международное сообщество.
https://ria.ru/20230910/karabakh-1895309920.html
https://ria.ru/20230919/unichtozhenie-1897280437.html
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в мире, азербайджан, армения, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Армения, Никол Пашинян, Ситуация в Нагорном Карабахе
Пашинян обвинил Азербайджан в нарушении линии соприкосновения в Карабахе
Пашинян: Азербайджан проводит действия по нарушению линии соприкосновения