https://ria.ru/20230919/azerbaydzhan-1897274339.html

Пашинян обвинил Азербайджан в нарушении линии соприкосновения в Карабахе

Пашинян обвинил Азербайджан в нарушении линии соприкосновения в Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023

Пашинян обвинил Азербайджан в нарушении линии соприкосновения в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в стремлении нарушить линию соприкосновения в Нагорном Карабахе и взять под контроль населенные... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T15:30

2023-09-19T15:30

2023-09-19T16:18

в мире

азербайджан

армения

никол пашинян

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в стремлении нарушить линию соприкосновения в Нагорном Карабахе и взять под контроль населенные пункты.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя, применяется высокоточное оружие по позициям ВС Армении и военным объектам. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Пашинян на фоне ситуации в Карабахе проводит заседание Совбеза Армении."Азербайджан осуществляет действия по нарушению линии соприкосновения и взятия под контроль позиций и населенных пунктов", - говорится в видеообращении Пашиняна, размещенном на его странице в соцсетях.Он считает, что Азербайджан начал этнические чистки в Нагорном Карабахе и свидетельство тому - заявление Баку о предоставлении коридора для выезда населения.По словам премьера, меры в сложившейся ситуации должны принять российские миротворцы, а также международное сообщество.

https://ria.ru/20230910/karabakh-1895309920.html

https://ria.ru/20230919/unichtozhenie-1897280437.html

азербайджан

армения

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в мире, азербайджан, армения, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе