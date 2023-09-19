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Сирийские СМИ сообщили о планах Асада посетить Китай - РИА Новости, 19.09.2023
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14:14 19.09.2023 (обновлено: 14:24 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/asad-1897244146.html
Сирийские СМИ сообщили о планах Асада посетить Китай
Сирийские СМИ сообщили о планах Асада посетить Китай - РИА Новости, 19.09.2023
Сирийские СМИ сообщили о планах Асада посетить Китай
Президент Сирии Башар Асад планирует посетить с визитом Китай и провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает сирийская газета Al-Watan со... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:14
2023-09-19T14:24
в мире
китай
сирия
башар асад
си цзиньпин
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КАИР, 19 сен - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад планирует посетить с визитом Китай и провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает сирийская газета Al-Watan со ссылкой на осведомленные источники.Согласно источникам газеты, Асад вместе с супругой Асмой совершит визит в Китай, где сирийский лидер проведет переговоры с Си Цзиньпином и высокопоставленными китайскими официальными лицами для обсуждения перспектив сотрудничества между двумя странами.О датах визита пока не сообщается, однако, по информации газеты, Асад будет присутствовать в качестве гостя на церемонии открытия XIX летних Азиатских игр, которые начнутся 23 сентября.
https://ria.ru/20230508/kitay-1870451987.html
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в мире, китай, сирия, башар асад, си цзиньпин
В мире, Китай, Сирия, Башар Асад, Си Цзиньпин
Сирийские СМИ сообщили о планах Асада посетить Китай

Al-Watan: Асад планирует посетить Китай и провести переговоры с Си Цзиньпином

© РИА НовостиПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 19 сен - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад планирует посетить с визитом Китай и провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает сирийская газета Al-Watan со ссылкой на осведомленные источники.
Согласно источникам газеты, Асад вместе с супругой Асмой совершит визит в Китай, где сирийский лидер проведет переговоры с Си Цзиньпином и высокопоставленными китайскими официальными лицами для обсуждения перспектив сотрудничества между двумя странами.
О датах визита пока не сообщается, однако, по информации газеты, Асад будет присутствовать в качестве гостя на церемонии открытия XIX летних Азиатских игр, которые начнутся 23 сентября.
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В миреКитайСирияБашар АсадСи Цзиньпин
 
 
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