https://ria.ru/20230919/asad-1897244146.html

Сирийские СМИ сообщили о планах Асада посетить Китай

Сирийские СМИ сообщили о планах Асада посетить Китай - РИА Новости, 19.09.2023

Сирийские СМИ сообщили о планах Асада посетить Китай

Президент Сирии Башар Асад планирует посетить с визитом Китай и провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает сирийская газета Al-Watan со... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T14:14

2023-09-19T14:14

2023-09-19T14:24

в мире

китай

сирия

башар асад

си цзиньпин

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КАИР, 19 сен - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад планирует посетить с визитом Китай и провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает сирийская газета Al-Watan со ссылкой на осведомленные источники.Согласно источникам газеты, Асад вместе с супругой Асмой совершит визит в Китай, где сирийский лидер проведет переговоры с Си Цзиньпином и высокопоставленными китайскими официальными лицами для обсуждения перспектив сотрудничества между двумя странами.О датах визита пока не сообщается, однако, по информации газеты, Асад будет присутствовать в качестве гостя на церемонии открытия XIX летних Азиатских игр, которые начнутся 23 сентября.

https://ria.ru/20230508/kitay-1870451987.html

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, сирия, башар асад, си цзиньпин