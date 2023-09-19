https://ria.ru/20230919/armeniya-1897344482.html

Никто не помогал и не поможет Армении, кроме России, заявила Симоньян

Никто не помогал и не поможет Армении, кроме России, заявила Симоньян - РИА Новости, 19.09.2023

Никто не помогал и не поможет Армении, кроме России, заявила Симоньян

Никто не помогал и не поможет Армении, кроме России, написала в Telegram-канале главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T18:29

2023-09-19T18:29

2023-09-19T18:47

ситуация в нагорном карабахе

армения

россия

нагорный карабах

маргарита симоньян

нато

ереван

никол пашинян

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Никто не помогал и не поможет Армении, кроме России, написала в Telegram-канале главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя обострение в Нагорном Карабахе. "Никакая Ким (Кардашьян. — Прим. ред.) не поможет, никакое НАТО и бровью не поведет. Никто никогда не помогал Армении, кроме России. И никто никогда не поможет. Не знать этого — значит, не хотеть знать. Нежелание знать — это добровольный идиотизм. А добровольный идиотизм, как правило, жестоко наказывается историей", — отметила медиаменеджер.Также она указала на сегодняшние протесты в центре Еревана, где армяне призывают премьер-министра Никола Пашиняна к отставке."В Ереване толпа кричит: "Никол — предатель". Проснулись. Армянин, идущий во власть с антироссийскими лозунгами, — предатель по определению. Предатель армянских интересов, не российских. Россия-то без Армении обойдется. Армения без России — нет", — написала Симоньян.Кроме того, главред медиагруппы "Россия сегодня" вспомнила, что когда в 1990-е годы училась в США, где ее считали русской, некоторые удивлялись, что она не похожа на русскую. Ей приходилось объяснять, что она этническая армянка — "и никто, ни один человек не знал, что это вообще значит, не слышал о таком народе".Ситуация в КарабахеСегодня днем Минобороны Азербайджана сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но гражданское население и объекты инфраструктуры целями не являются.В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники. Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и заявил, что меры должны принять российские миротворцы и международное сообщество.В российском МИД выразили встревоженность эскалацией и призывали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.

https://ria.ru/20230919/erevan-1897306662.html

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230910/karabakh-1895309920.html

армения

россия

нагорный карабах

ереван

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ситуация в нагорном карабахе, армения, россия, нагорный карабах, маргарита симоньян, нато, ереван, никол пашинян, в мире