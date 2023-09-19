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Пашинян заявил, что попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемы - РИА Новости, 19.09.2023
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15:36 19.09.2023 (обновлено: 16:16 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/armeniya-1897275213.html
Пашинян заявил, что попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемы
Пашинян заявил, что попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемы - РИА Новости, 19.09.2023
Пашинян заявил, что попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемы
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что попытки вовлечь страну в военную эскалацию на фоне событий в Карабахе неприемлемы. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T15:36
2023-09-19T16:16
в мире
армения
баку
азербайджан
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что попытки вовлечь страну в военную эскалацию на фоне событий в Карабахе неприемлемы.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя, применяется высокоточное оружие по позициям ВС Армении и военным объектам. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Пашинян на фоне ситуации в Карабахе проводит заседание Совбеза Армении."Ситуация по периметру армянских границ относительно стабильна, видимого изменения ситуации у нас нет. Но основная цель этих действий - втягивание Армении в боевые действия… Есть внутренние и внешние силы, которые хотят вовлечь Армению в широкомасштабные боевые действия... Попытки вовлечь Армению в военную эскалацию для нас неприемлемы", - говорится в видеообращении Пашиняна, опубликованном на его странице в соцсетях.При этом он не уточнил, о каких внешних и внутренних силах ведет речь.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897201373.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230919/pashinyan-1897271779.html
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в мире, армения, баку, азербайджан, никол пашинян
В мире, Армения, Баку, Азербайджан, Никол Пашинян
Пашинян заявил, что попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемы

Пашинян заявил, что попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что попытки вовлечь страну в военную эскалацию на фоне событий в Карабахе неприемлемы.
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя, применяется высокоточное оружие по позициям ВС Армении и военным объектам. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Пашинян на фоне ситуации в Карабахе проводит заседание Совбеза Армении.
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"Ситуация по периметру армянских границ относительно стабильна, видимого изменения ситуации у нас нет. Но основная цель этих действий - втягивание Армении в боевые действия… Есть внутренние и внешние силы, которые хотят вовлечь Армению в широкомасштабные боевые действия... Попытки вовлечь Армению в военную эскалацию для нас неприемлемы", - говорится в видеообращении Пашиняна, опубликованном на его странице в соцсетях.
При этом он не уточнил, о каких внешних и внутренних силах ведет речь.
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