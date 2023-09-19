https://ria.ru/20230919/armeniya-1897270259.html

Пашинян заявил о призывах к перевороту в Армении

Пашинян заявил о призывах к перевороту в Армении - РИА Новости, 19.09.2023

Пашинян заявил о призывах к перевороту в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе заявил, что "из разных мест" звучат призывы к перевороту в Армении. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T15:22

2023-09-19T15:22

2023-09-19T16:01

в мире

армения

азербайджан

никол пашинян

владимир путин

баку

ильхам алиев

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе заявил, что "из разных мест" звучат призывы к перевороту в Армении."Как и ожидалось, из разных мест звучат заявления вплоть до осуществлении переворота в Армении... Очень важно, чтобы в Армении полноценно действовал правопорядок и сохранялась стабильность, так как нарушение правопорядка и стабильности - это та цель, которую перед собой поставили силы, стремящиеся действовать против Республики Армения", - сказал Пашинян в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети после заседания совбеза.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Пашинян провел заседание совбеза Армении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897244583.html

https://ria.ru/20230919/erevan-1897279211.html

армения

азербайджан

баку

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в мире, армения, азербайджан, никол пашинян, владимир путин, баку, ильхам алиев, ситуация в нагорном карабахе