Рейтинг@Mail.ru
Пашинян заявил о призывах к перевороту в Армении - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 19.09.2023 (обновлено: 16:01 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/armeniya-1897270259.html
Пашинян заявил о призывах к перевороту в Армении
Пашинян заявил о призывах к перевороту в Армении - РИА Новости, 19.09.2023
Пашинян заявил о призывах к перевороту в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе заявил, что "из разных мест" звучат призывы к перевороту в Армении. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T15:22
2023-09-19T16:01
в мире
армения
азербайджан
никол пашинян
владимир путин
баку
ильхам алиев
ситуация в нагорном карабахе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874770208_0:46:3264:1882_1920x0_80_0_0_c52cb1e31099dc08dfc642363ad75b80.jpg
ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе заявил, что "из разных мест" звучат призывы к перевороту в Армении."Как и ожидалось, из разных мест звучат заявления вплоть до осуществлении переворота в Армении... Очень важно, чтобы в Армении полноценно действовал правопорядок и сохранялась стабильность, так как нарушение правопорядка и стабильности - это та цель, которую перед собой поставили силы, стремящиеся действовать против Республики Армения", - сказал Пашинян в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети после заседания совбеза.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Пашинян провел заседание совбеза Армении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897244583.html
https://ria.ru/20230919/erevan-1897279211.html
армения
азербайджан
баку
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874770208_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6af1ee3b609ae0723b995738772cfd28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, азербайджан, никол пашинян, владимир путин, баку, ильхам алиев, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян, Владимир Путин, Баку, Ильхам Алиев, Ситуация в Нагорном Карабахе
Пашинян заявил о призывах к перевороту в Армении

Пашинян заявил, что слышал призыв к перевороту в Армении с разных сторон

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе заявил, что "из разных мест" звучат призывы к перевороту в Армении.
"Как и ожидалось, из разных мест звучат заявления вплоть до осуществлении переворота в Армении... Очень важно, чтобы в Армении полноценно действовал правопорядок и сохранялась стабильность, так как нарушение правопорядка и стабильности - это та цель, которую перед собой поставили силы, стремящиеся действовать против Республики Армения", - сказал Пашинян в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети после заседания совбеза.
Вид на город Агдам с мечети Джума - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Минобороны Азербайджана сообщило о поддержке Турцией действий в Карабахе
Вчера, 14:14
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Пашинян провел заседание совбеза Армении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
Лозунги против Пашиняна в Ереване - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
В Ереване протестующие скандируют лозунги против Пашиняна
Вчера, 15:51
 
В миреАрменияАзербайджанНикол ПашинянВладимир ПутинБакуИльхам АлиевСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала