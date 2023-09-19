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У здания правительства Армении собрались тысячи протестующих - РИА Новости, 19.09.2023
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19:22 19.09.2023 (обновлено: 22:13 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/armenia-1897375659.html
У здания правительства Армении собрались тысячи протестующих
У здания правительства Армении собрались тысячи протестующих - РИА Новости, 19.09.2023
У здания правительства Армении собрались тысячи протестующих
У здания правительства Армении собрались тысячи протестующих, почти во всех окнах здания кабмина не горит свет, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T19:22
2023-09-19T22:13
в мире
армения
азербайджан
никол пашинян
владимир путин
ситуация в нагорном карабахе
ильхам алиев
баку
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ЕРЕВАН, 19 сен — РИА Новости. У здания правительства Армении собрались тысячи протестующих, почти во всех окнах здания кабмина не горит свет, сообщил корреспондент РИА Новости.После наступления сумерек фасад здания правительства подсветили, но в фойе и кабинетах отключен свет.Днем в центре Еревана начались протесты на фоне обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Собравшиеся на центральной площади люди призвали к отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Участники акции скандировали: "Никол — предатель!", "Стыдно!" и другие лозунги.Полиция выставила оцепление у здания кабмина Армении. Протестующие бросали в правоохранителей пластиковые бутылки. Как рассказал РИА Новости очевидец, Но в целом обстановка в городе спокойная, напряжение ощущается только на центральных улицах.Сегодня днем Минобороны Азербайджана сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но гражданское население и объекты инфраструктуры целями не являются.В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники. Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и заявил, что меры должны принять российские миротворцы и международное сообщество.В российском МИД выразили встревоженность эскалацией и призывали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.Конфликт в КарабахеОсенью 2020 года очередной виток военного противостояния вокруг Нагорного Карабаха закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. Позже Баку и Ереван при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждать будущий мирный договор.В апреле 2023-го азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. В Ереване заявили о грубом нарушении Азербайджаном мирных договоренностей 2020 года.В конце мая Пашинян сообщил о готовности признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев ответил тогда, что мирный договор может быть подписан уже в ближайшем будущем, если позиция Армении не изменится.Штурм здания правительства Армении в Ереване. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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армения
азербайджан
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в мире, армения, азербайджан, никол пашинян, владимир путин, ситуация в нагорном карабахе, ильхам алиев, баку
В мире, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян, Владимир Путин, Ситуация в Нагорном Карабахе, Ильхам Алиев, Баку
У здания правительства Армении собрались тысячи протестующих

У здания правительства Армении собрались тысячи протестующих

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПолицейские и участники протестов в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване
Полицейские и участники протестов в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Полицейские и участники протестов в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 19 сен — РИА Новости. У здания правительства Армении собрались тысячи протестующих, почти во всех окнах здания кабмина не горит свет, сообщил корреспондент РИА Новости.
После наступления сумерек фасад здания правительства подсветили, но в фойе и кабинетах отключен свет.
Днем в центре Еревана начались протесты на фоне обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Собравшиеся на центральной площади люди призвали к отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Участники акции скандировали: "Никол — предатель!", "Стыдно!" и другие лозунги.
Полиция выставила оцепление у здания кабмина Армении. Протестующие бросали в правоохранителей пластиковые бутылки. Как рассказал РИА Новости очевидец, Но в целом обстановка в городе спокойная, напряжение ощущается только на центральных улицах.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
"Антитеррористическая операция". Что происходит в Нагорном Карабахе
Вчера, 16:52
Сегодня днем Минобороны Азербайджана сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но гражданское население и объекты инфраструктуры целями не являются.
В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники. Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и заявил, что меры должны принять российские миротворцы и международное сообщество.
В российском МИД выразили встревоженность эскалацией и призывали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.
Акция в Ереване около посольства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
У российского посольства в Ереване начались стычки протестующих и полиции
Вчера, 19:12

Конфликт в Карабахе

Осенью 2020 года очередной виток военного противостояния вокруг Нагорного Карабаха закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. Позже Баку и Ереван при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждать будущий мирный договор.
В апреле 2023-го азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. В Ереване заявили о грубом нарушении Азербайджаном мирных договоренностей 2020 года.
В конце мая Пашинян сообщил о готовности признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев ответил тогда, что мирный договор может быть подписан уже в ближайшем будущем, если позиция Армении не изменится.
Штурм здания правительства Армении в Ереване. Онлайн-репортаж >>
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Симоньян отреагировала на требование Пашиняна к российским миротворцам
Вчера, 16:48
 
В миреАрменияАзербайджанНикол ПашинянВладимир ПутинСитуация в Нагорном КарабахеИльхам АлиевБаку
 
 
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