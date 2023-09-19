https://ria.ru/20230919/armenia-1897375659.html

У здания правительства Армении собрались тысячи протестующих

У здания правительства Армении собрались тысячи протестующих - РИА Новости, 19.09.2023

У здания правительства Армении собрались тысячи протестующих

У здания правительства Армении собрались тысячи протестующих, почти во всех окнах здания кабмина не горит свет, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T19:22

2023-09-19T19:22

2023-09-19T22:13

в мире

армения

азербайджан

никол пашинян

владимир путин

ситуация в нагорном карабахе

ильхам алиев

баку

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ЕРЕВАН, 19 сен — РИА Новости. У здания правительства Армении собрались тысячи протестующих, почти во всех окнах здания кабмина не горит свет, сообщил корреспондент РИА Новости.После наступления сумерек фасад здания правительства подсветили, но в фойе и кабинетах отключен свет.Днем в центре Еревана начались протесты на фоне обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Собравшиеся на центральной площади люди призвали к отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Участники акции скандировали: "Никол — предатель!", "Стыдно!" и другие лозунги.Полиция выставила оцепление у здания кабмина Армении. Протестующие бросали в правоохранителей пластиковые бутылки. Как рассказал РИА Новости очевидец, Но в целом обстановка в городе спокойная, напряжение ощущается только на центральных улицах.Сегодня днем Минобороны Азербайджана сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но гражданское население и объекты инфраструктуры целями не являются.В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники. Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и заявил, что меры должны принять российские миротворцы и международное сообщество.В российском МИД выразили встревоженность эскалацией и призывали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.Конфликт в КарабахеОсенью 2020 года очередной виток военного противостояния вокруг Нагорного Карабаха закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. Позже Баку и Ереван при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждать будущий мирный договор.В апреле 2023-го азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. В Ереване заявили о грубом нарушении Азербайджаном мирных договоренностей 2020 года.В конце мая Пашинян сообщил о готовности признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев ответил тогда, что мирный договор может быть подписан уже в ближайшем будущем, если позиция Армении не изменится.Штурм здания правительства Армении в Ереване. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230919/erevan-1897371554.html

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897300339.html

армения

азербайджан

баку

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, азербайджан, никол пашинян, владимир путин, ситуация в нагорном карабахе, ильхам алиев, баку