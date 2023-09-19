https://ria.ru/20230919/agressiya-1897248297.html

МИД Армении назвал операцию Азербайджана агрессией против народа Карабаха

МИД Армении назвал операцию Азербайджана агрессией против народа Карабаха - РИА Новости, 19.09.2023

МИД Армении назвал операцию Азербайджана агрессией против народа Карабаха

МИД Армении назвал агрессией действия Азербайджана в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T14:26

2023-09-19T14:26

2023-09-19T14:49

в мире

азербайджан

баку

армения

нагорный карабах

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894376460_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_ca69103118ba7e012014928f77ced187.jpg

ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. МИД Армении назвал агрессией действия Азербайджана в Нагорном Карабахе.Ранее во вторник минобороны Азербайджана сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя. Причиной были названы провокации армянской стороны, в том числе повлекшие гибель полицейских в результате подрыва автомобиля на трассе Ахмедбейли - Физули - Шуша. При этом в Ереване неоднократно заявляли, что что в Карабахе нет подразделений армянской армии."Девятнадцатого сентября Азербайджан развязал очередную крупномасштабную агрессию против народа Нагорного Карабаха, стремясь завершить политику этнической чистки. Руководствуясь чувством безнаказанности, Азербайджан открыто взял на себя ответственность за агрессию. Министерство обороны Азербайджана заявило, что начинает "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе, в зоне ответственности российских миротворческих войск, о чем, согласно официальному заявлению азербайджанской стороны, сообщили командованию российских миротворцев, а также российско-турецкому мониторинговому центру", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте армянского МИД.Во внешнеполитическом ведомстве Армении заявили, что "решительно осуждают агрессию Азербайджана против Нагорного Карабаха и массовое преступление". "Это продолжение широкомасштабного применения силы против Нагорного Карабаха ровно три года назад, в 2020 году", - подчеркнули в МИД, добавив, что гражданские населенные пункты, город Степанакерт, другие города и села подвергаются обстрелам со стороны Азербайджана под надуманным предлогом "уничтожения военных объектов"."Обращаемся к международным партнерам, членам Совета Безопасности ООН, несущим главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, в том числе российским миротворческим войскам, дислоцированным в Нагорном Карабахе в соответствии с заявлением от 9 ноября 2020 года лидеров Армении, Азербайджана и России, предпринять четкие и недвусмысленные шаги для прекращения агрессии Азербайджана", говорится в заявлении.

https://radiosputnik.ria.ru/20230915/gumpomosch-1896520864.html

https://ria.ru/20230910/karabakh-1895309920.html

азербайджан

баку

армения

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, азербайджан, баку, армения, нагорный карабах, оон