https://ria.ru/20230918/zozh-1896871495.html

Названы регионы — лидеры по приверженности ЗОЖ

Названы регионы — лидеры по приверженности ЗОЖ - РИА Новости, 18.09.2023

Названы регионы — лидеры по приверженности ЗОЖ

Лидерами рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни в седьмой раз подряд стали регионы Северного Кавказа и юга России, а в числе замыкающих –... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T00:05

2023-09-18T00:05

2023-09-18T00:14

россия

северный кавказ

еврейская автономная область

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Лидерами рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни в седьмой раз подряд стали регионы Северного Кавказа и юга России, а в числе замыкающих – регионы Дальнего Востока, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.Важность ЗОЖКак отмечают составители рейтинга, необходимость придерживаться здорового образа жизни и внимательно относиться к своему здоровью понимает все большее количество жителей России. "Даже в кризисных ситуациях многие сохраняют приверженность принципам здорового образа жизни, а продолжающие свою реализацию программы по популяризации ЗОЖ находят отклик среди населения", - считают составители рейтинга.Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни. В его основе семь показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятие спортом и условия труда.Результаты рейтинга свидетельствуют о том, что, как и в других сферах, между российскими регионами существуют значительные различия.В лидерах и аутсайдерах без измененийВ лидерах рейтинга уже традиционно оказались представители Северного Кавказа и Юга России, хотя между ними произошла небольшая рокировка. На первой строчке рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни расположилась Чечня, сместив бессменного лидера Дагестан на вторую позицию.Следом за ними находятся Кабардино-Балкария, Калмыкия и Адыгея. Как отмечают эксперты, высокие позиции данных регионов можно объяснить низким уровнем потребления табачных изделий и невысокими объемами продаж алкогольной продукции. Кроме того, их позиции также поддерживаются высокой долей населения, занимающихся физкультурой и спортом и низкой долей занятых на работе с вредными или опасными условиями труда.В замыкающую рейтинг по приверженности населения ЗОЖ пятерку входят Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Забайкальский край и Республика Хакасия. По сравнению с прошлым годом ее состав не изменился. Низкие позиции вышеперечисленных регионов составители рейтинга объясняют слабыми позициями по большинству входящих в рейтинг показателей, многие из которых за прошедший год показали негативную динамику, хотя по отдельным направлениям наметились положительные тенденции.Рейтинговый балл растетПо сравнению с прошлым годом в рейтинге регионов по приверженности населения ЗОЖ в 81 российском регионе вырос рейтинговый балл, что свидетельствует о росте популярности здорового образа жизни, и в четырех – снизился. Самый заметный прирост рейтингового балла в Севастополе (+11 баллов), что объясняется улучшением или сохранением высоких позиций по части показателей, входящих в расчет рейтинга. За прошедший год в городе выросла доля занимающихся физкультурой и спортом, снизились потребление табачных изделий и объемы продаж алкогольной продукции. Кроме того, на 10,8 единиц вырос итоговый рейтинговый балл в Коми, на 10,7 балла – в Республике Саха (Якутия), 10,1 балла прибавил итоговый результат в Московской области.Самое заметное снижение итогового балла в рейтинге у Ямало-Ненецкого автономного округа (-3,3 балла) и Карелии (-3 балла). В этих регионах отмечен возросший уровень продаж алкоголя. Кроме того, в Карелии увеличилось потребление табака, что также повлияло на снижение итогового результата.Спорт, курение и алкогольПо данным Минспорта России, за 2022 год доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 52,9%, что на 3,5 процентных пункта выше, чем годом ранее. При этом лидерами по доле населения, занимающегося физкультурой и спортом, являются Сахалинская (63%), Тамбовская области (62,3%), Краснодарский край (61,1%), Тюменская (60%) и Белгородская области (58,7%).Согласно данным выборочного исследования состояния здоровья населения, проведенного Росстатом в 2022 году, 16,4% россиян курят каждый день и 2,8% — периодически, но не каждый день. По итогам 2021 года 20,3% жителей России были потребителями табака. Отмечается, что в основном курильщиками являются люди в возрасте от 35 до 59 лет. При этом 63% мужчин и 90% женщин полностью отказались от курения или не употребляли табачные изделия вовсе. Согласно этому исследованию, которое проводилось четвертый год подряд, наблюдается тенденция сокращения доли курильщиков, на фоне которой снижается и потребление табачных изделий — согласно рейтингу, они выросли по итогам 2022 года всего в 12 российских регионах.Ситуация с потреблением алкоголя за год в лучшую сторону не изменилась. Для расчета текущего рейтинга эксперты РИА Новости использовали показатель продажи алкоголя в пересчете на чистый спирт на одного взрослого жителя региона, который по итогам 2022 года в среднем по России составил 7,6 литра, что на 0,2 литра больше, чем годом ранее, и откатился к значению 2017 года. В 2018-2021 годах этот показатель составлял 7,3-7,4 литра и существенно не изменялся. При этом в 34 регионах данный показатель ниже общероссийского уровня (36 – в 2021 году), но сокращение продаж алкоголя в пересчете на чистый спирт на одного взрослого жителя наблюдается всего в 18 субъектах Федерации, в шести регионах продажи остались на том же уровне, что и годом ранее.Методика расчетовДля расчета рейтинга регионов по приверженности населения здоровому образу жизни были проанализированы семь показателей, характеризующих различные сферы. К ним относятся: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом; потребление табачных изделий; продажа алкогольных напитков в абсолютном алкоголе; количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда.Все абсолютные показатели рассчитывались на одного взрослого человека, проживающего в конкретном регионе. Использовались показатели за последние три года, усредненные со взвешиванием. По каждому показателю рассчитывался рейтинговый балл субъекта РФ в интервале значений от 1 до 100. Значение рейтингового балла определялось путем обработки множества значений данного показателя всех регионов таким образом, чтобы субъект с наилучшим значением показателя получал рейтинговый балл, равный 100, а субъект с наихудшим значением – 1.При этом при определении рейтингового балла учитывалось не только место каждого субъекта Федерации в списке всех регионов по данному показателю, но и степень отставания от лучшего результата. Интегральный рейтинговый балл субъекта определялся как среднее арифметическое рейтинговых баллов всех учитываемых показателей.Рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни рассчитывался по данным Росстата, Генеральной прокуратуры, Министерства спорта.Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20230918/zozh-1896720509.html

https://ria.ru/20230531/forum-1875262252.html

https://ria.ru/20230405/orlenok-1863142632.html

https://ria.ru/20230619/zozh-1879199503.html

россия

северный кавказ

еврейская автономная область

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россия, северный кавказ, еврейская автономная область, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество