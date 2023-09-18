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Эрдоган попросил Путина увеличить объемы зерна для поставки странам Африки

Эрдоган попросил Путина увеличить объемы зерна для поставки странам Африки - РИА Новости, 18.09.2023

Эрдоган попросил Путина увеличить объемы зерна для поставки странам Африки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что попросил президента России Владимира Путина увеличить объемы зерна, предназначенного для африканских стран, по РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T22:00

2023-09-18T22:00

2023-09-18T22:00

россия

африка

реджеп тайип эрдоган

зерновая сделка

турция

владимир путин

в мире

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АНКАРА, 18 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что попросил президента России Владимира Путина увеличить объемы зерна, предназначенного для африканских стран, по его словам, африканские страны должны получать больше продовольствия. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились ранее в Сочи. Это была их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Президенты обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам. "Мы обсуждали с господином Путиным... Я сказал... я хотел бы попросить вас увеличить еще больше. Мы должны осуществлять этот процесс, особенно с помощью телефонной дипломатии", - сказал Эрдоган в понедельник, отвечая на вопросы на саммите Concordia в Нью-Йорке. По его словам, по "зерновому коридору" поступило 33 миллионов тонн зерна. "Сорок четыре процента из них идет в Европу. Африканским странам нужно гораздо больше. Наш гуманитарный и добросовестный долг - отправить это зерно, превратив его в муку", - сказал Эрдоган.

https://ria.ru/20230905/erdogan-1894186190.html

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