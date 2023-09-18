https://ria.ru/20230918/zerno-1897044921.html

СМИ: Польша, Венгрия и Словакия бойкотируют платформу по украинскому зерну

СМИ: Польша, Венгрия и Словакия бойкотируют платформу по украинскому зерну - РИА Новости, 18.09.2023

СМИ: Польша, Венгрия и Словакия бойкотируют платформу по украинскому зерну

Варшава, Будапешт и Братислава решили бойкотировать координационную платформу Еврокомиссии по украинскому зерну в Брюсселе, сообщило агентство РАР со ссылкой на РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T17:48

2023-09-18T17:48

2023-09-18T18:48

польша

венгрия

словакия

всемирная торговая организация (вто)

в мире

тарас качка

зерновая сделка

евросоюз

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ВАРШАВА, 18 сен — РИА Новости. Варшава, Будапешт и Братислава решили бойкотировать координационную платформу Еврокомиссии по украинскому зерну в Брюсселе, сообщило агентство РАР со ссылкой на источник в Евросоюзе."Польша, Венгрия и Словакия отказываются от работы в рамках платформы из-за осторожности и того факта, что Украина может использовать информацию, предоставленную в рамках координационной платформы, против этих трех стран в ходе разбирательств в ВТО", — говорится в публикации.О планах Киева подать иск во Всемирную торговую организацию против трех соседних стран заявил сегодня заместитель министра экономики Украины Тарас Качка. По его словам, власти страны попытаются доказать, что действия Польши, Словакии и Венгрии неправомерны.В минувшую пятницу Европейская комиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в несколько приграничных государств Евросоюза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. Вскоре после этого Польша, Словакия и Венгрия в одностороннем порядке ввели эмбарго на зерно с Украины. В частности, Будапешт продлил запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, туда попали разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.Запрет на ввоз украинского зернаВ конце марта этого года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. ЕК приняла временные ограничительные меры, нацеленные на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне их продлили до 15 сентября.Ограничения предполагают, что пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех странах Евросоюза, кроме пяти приграничных государств. Параллельно указанные страны обязались отменить свои односторонние меры против поставляемой Киевом сельхозпродукции.

https://ria.ru/20230916/zerno-1896742585.html

https://ria.ru/20230916/embargo-1896701167.html

польша

венгрия

словакия

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польша, венгрия, словакия, всемирная торговая организация (вто), в мире, тарас качка, зерновая сделка, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен