https://ria.ru/20230918/vsu-1896897346.html

Экс-премьер Украины заявил о полной утрате ВСУ наступательного потенциала

Экс-премьер Украины заявил о полной утрате ВСУ наступательного потенциала - РИА Новости, 18.09.2023

Экс-премьер Украины заявил о полной утрате ВСУ наступательного потенциала

Украинские войска переходят от провального контрнаступления к обороне, что свидетельствует о полной утрате наступательного потенциала, заявил бывший... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T09:08

2023-09-18T09:08

2023-09-18T09:08

специальная военная операция на украине

николай азаров (политик)

вооруженные силы украины

украина

в мире

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Украинские войска переходят от провального контрнаступления к обороне, что свидетельствует о полной утрате наступательного потенциала, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. "Провальное контрнаступление нанесло (Владимиру – ред.) Зеленскому ощутимый удар. А все потому, что киевский режим слишком сильно завысил ожидания не только собственного народа, но и западных союзников. Сейчас на Банковой (офис Зеленского – ред.) требуют от Генштаба оперативно показать успехи на фронте, чтобы отчитаться перед западными партнерами, которые вооружали ВСУ перед контрнаступлением", - написал Азаров в социальной сети Facebook*. По словам Азарова, демонстрировать партнерам совершенно нечего, хотя Украина уже использовала более 50% западного оружия, при этом в ходе контрнаступления украинские военные лишились как минимум пятой части предоставленных странами НАТО вооружений. "Сейчас же ВСУ переходят от наступления к обороне, и это тревожный сигнал, свидетельствующий о полной утрате наступательного потенциала. А на Западе тем временем постепенно приходит понимание, что никакого плана у Украины не было, и своих партнеров Киев буквально "водил за нос". Соответственно, будет расти и неохота, с которой партнеры предоставляют финансовую помощь Украине", - подытожил экс-премьер. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230918/ukraina-1896894371.html

https://ria.ru/20230918/artemovsk-1896884195.html

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николай азаров (политик), вооруженные силы украины, украина, в мире