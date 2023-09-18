Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Украины заявил о полной утрате ВСУ наступательного потенциала - РИА Новости, 18.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:08 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/vsu-1896897346.html
Экс-премьер Украины заявил о полной утрате ВСУ наступательного потенциала
Экс-премьер Украины заявил о полной утрате ВСУ наступательного потенциала - РИА Новости, 18.09.2023
Экс-премьер Украины заявил о полной утрате ВСУ наступательного потенциала
Украинские войска переходят от провального контрнаступления к обороне, что свидетельствует о полной утрате наступательного потенциала, заявил бывший... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T09:08
2023-09-18T09:08
специальная военная операция на украине
николай азаров (политик)
вооруженные силы украины
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856152682_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7669fdc4b37454baabf06d0991b910b6.jpg
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Украинские войска переходят от провального контрнаступления к обороне, что свидетельствует о полной утрате наступательного потенциала, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. "Провальное контрнаступление нанесло (Владимиру – ред.) Зеленскому ощутимый удар. А все потому, что киевский режим слишком сильно завысил ожидания не только собственного народа, но и западных союзников. Сейчас на Банковой (офис Зеленского – ред.) требуют от Генштаба оперативно показать успехи на фронте, чтобы отчитаться перед западными партнерами, которые вооружали ВСУ перед контрнаступлением", - написал Азаров в социальной сети Facebook*. По словам Азарова, демонстрировать партнерам совершенно нечего, хотя Украина уже использовала более 50% западного оружия, при этом в ходе контрнаступления украинские военные лишились как минимум пятой части предоставленных странами НАТО вооружений. "Сейчас же ВСУ переходят от наступления к обороне, и это тревожный сигнал, свидетельствующий о полной утрате наступательного потенциала. А на Западе тем временем постепенно приходит понимание, что никакого плана у Украины не было, и своих партнеров Киев буквально "водил за нос". Соответственно, будет расти и неохота, с которой партнеры предоставляют финансовую помощь Украине", - подытожил экс-премьер. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230918/ukraina-1896894371.html
https://ria.ru/20230918/artemovsk-1896884195.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856152682_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_da88a5eb486d376027eed116a956fb93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николай азаров (политик), вооруженные силы украины, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Николай Азаров (политик), Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
Экс-премьер Украины заявил о полной утрате ВСУ наступательного потенциала

Азаров: ВСУ полностью утратили наступательный потенциал и перешли к обороне

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Украинские войска переходят от провального контрнаступления к обороне, что свидетельствует о полной утрате наступательного потенциала, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
«
"Провальное контрнаступление нанесло (Владимиру – ред.) Зеленскому ощутимый удар. А все потому, что киевский режим слишком сильно завысил ожидания не только собственного народа, но и западных союзников. Сейчас на Банковой (офис Зеленского – ред.) требуют от Генштаба оперативно показать успехи на фронте, чтобы отчитаться перед западными партнерами, которые вооружали ВСУ перед контрнаступлением", - написал Азаров в социальной сети Facebook*.
Украинские военные в окопе - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Так много. Маск неожиданно высказался о ВСУ
08:39
По словам Азарова, демонстрировать партнерам совершенно нечего, хотя Украина уже использовала более 50% западного оружия, при этом в ходе контрнаступления украинские военные лишились как минимум пятой части предоставленных странами НАТО вооружений.
«
"Сейчас же ВСУ переходят от наступления к обороне, и это тревожный сигнал, свидетельствующий о полной утрате наступательного потенциала. А на Западе тем временем постепенно приходит понимание, что никакого плана у Украины не было, и своих партнеров Киев буквально "водил за нос". Соответственно, будет расти и неохота, с которой партнеры предоставляют финансовую помощь Украине", - подытожил экс-премьер.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Российский разведчик оценил угрозу прямого наступления ВСУ на Артемовск
06:20
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколай Азаров (политик)Вооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала