https://ria.ru/20230918/vsu-1896892879.html

Подразделения ВСУ в Запорожской области потребовали вывести их с передовой

Подразделения ВСУ в Запорожской области потребовали вывести их с передовой - РИА Новости, 18.09.2023

Подразделения ВСУ в Запорожской области потребовали вывести их с передовой

Элитные подразделения украинских войск на ореховском направлении запорожской линии фронта выдохлись и обратились с требованием к командованию о выводе их с... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T08:17

2023-09-18T08:17

2023-09-18T08:17

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Элитные подразделения украинских войск на ореховском направлении запорожской линии фронта выдохлись и обратились с требованием к командованию о выводе их с передовой для отдыха и пополнения, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Подразделения украинских боевиков на ореховском направлении выдохлись. Доведенные до отчаяния и находясь в состоянии, близком к панике, боевики элитной 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура" выступили с открытым обращением с требованием вывести их с позиций на передовой и отойти в тыл для отдыха и пополнения", - рассказал Рогов. По его словам, бригаде "Магура" ставилась цель дойти до Крыма и пройти там парадом победы, но в реальности они гибнут под селом Работино в Запорожской области, так и не сумев прорвать первую линию обороны российских войск. Накануне Минобороны РФ сообщало, что на запорожском направлении российскими подразделениями отражена атака штурмовой группы 47-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино. В том же районе, а также около Вербового нанесено огневое поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой, 71-й егерской и 47-й механизированной бригад Украины, в ходе боевых действий потери противника за сутки составили до 140 военнослужащих. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что ВСУ не достигли целей объявленного Киевом "контрнаступления" ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.

https://ria.ru/20230918/artemovsk-1896884195.html

запорожская область

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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины