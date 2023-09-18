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США не предлагали России встретиться на полях ГА ООН
США не предлагали России встретиться на полях ГА ООН - РИА Новости, 18.09.2023
США не предлагали России встретиться на полях ГА ООН
США не предлагали России двусторонних встреч на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке – если такое предложение поступит, Москва его... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T08:08
2023-09-18T08:08
2023-09-18T10:38
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ООН, 18 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. США не предлагали России двусторонних встреч на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке – если такое предложение поступит, Москва его рассмотрит, как и любое другое, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при организации Василий Небензя.Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет в штаб-квартире ООН с 18 по 26 сентября. Общие прения, в ходе которых лидеры делегаций выступят с обращениями, начинаются 19 сентября.Отвечая на вопрос о том, ожидаются ли переговоры с американской делегацией, Небензя сказал: "Предложений о двусторонних контактах в ходе недели высокого уровня от американских коллег не поступало. Если получим – рассмотрим, как и все другие".Российскую делегацию на неделе высокого уровня возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его выступление намечено на 23 сентября.Читайте полный текст интервью Василия Небензи >>
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в мире, россия, сша, василий небензя, нью-йорк (город), генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, США, Василий Небензя, Нью-Йорк (город), Генеральная Ассамблея ООН, ООН
США не предлагали России встретиться на полях ГА ООН
Небензя: США не предлагали России встретиться на полях Генассамблеи ООН
ООН, 18 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. США не предлагали России двусторонних встреч на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке – если такое предложение поступит, Москва его рассмотрит, как и любое другое, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при организации Василий Небензя.
Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет в штаб-квартире ООН с 18 по 26 сентября. Общие прения, в ходе которых лидеры делегаций выступят с обращениями, начинаются 19 сентября.
Отвечая на вопрос о том, ожидаются ли переговоры с американской делегацией, Небензя сказал: "Предложений о двусторонних контактах в ходе недели высокого уровня от американских коллег не поступало. Если получим – рассмотрим, как и все другие".
Российскую делегацию на неделе высокого уровня возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
. Его выступление намечено на 23 сентября.
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