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США не предлагали России встретиться на полях ГА ООН - РИА Новости, 18.09.2023
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08:08 18.09.2023 (обновлено: 10:38 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/vstrecha-1896892477.html
США не предлагали России встретиться на полях ГА ООН
США не предлагали России встретиться на полях ГА ООН - РИА Новости, 18.09.2023
США не предлагали России встретиться на полях ГА ООН
США не предлагали России двусторонних встреч на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке – если такое предложение поступит, Москва его... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T08:08
2023-09-18T10:38
в мире
россия
сша
василий небензя
нью-йорк (город)
генеральная ассамблея оон
оон
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ООН, 18 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. США не предлагали России двусторонних встреч на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке – если такое предложение поступит, Москва его рассмотрит, как и любое другое, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при организации Василий Небензя.Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет в штаб-квартире ООН с 18 по 26 сентября. Общие прения, в ходе которых лидеры делегаций выступят с обращениями, начинаются 19 сентября.Отвечая на вопрос о том, ожидаются ли переговоры с американской делегацией, Небензя сказал: "Предложений о двусторонних контактах в ходе недели высокого уровня от американских коллег не поступало. Если получим – рассмотрим, как и все другие".Российскую делегацию на неделе высокого уровня возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его выступление намечено на 23 сентября.Читайте полный текст интервью Василия Небензи &gt;&gt;
https://ria.ru/20230917/proksi-voyna-1896868716.html
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в мире, россия, сша, василий небензя, нью-йорк (город), генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, США, Василий Небензя, Нью-Йорк (город), Генеральная Ассамблея ООН, ООН
США не предлагали России встретиться на полях ГА ООН

Небензя: США не предлагали России встретиться на полях Генассамблеи ООН

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 18 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. США не предлагали России двусторонних встреч на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке – если такое предложение поступит, Москва его рассмотрит, как и любое другое, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при организации Василий Небензя.
Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет в штаб-квартире ООН с 18 по 26 сентября. Общие прения, в ходе которых лидеры делегаций выступят с обращениями, начинаются 19 сентября.
Отвечая на вопрос о том, ожидаются ли переговоры с американской делегацией, Небензя сказал: "Предложений о двусторонних контактах в ходе недели высокого уровня от американских коллег не поступало. Если получим – рассмотрим, как и все другие".
Российскую делегацию на неделе высокого уровня возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его выступление намечено на 23 сентября.
Читайте полный текст интервью Василия Небензи >>
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Конгрессвуман назвала причины вовлечения США в прокси-войну с Россией
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В миреРоссияСШАВасилий НебензяНью-Йорк (город)Генеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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