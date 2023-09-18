https://ria.ru/20230918/ukraina-1897096641.html
Белый дом пообещал дополнительные пакеты военной помощи Киеву
Белый дом пообещал дополнительные пакеты военной помощи Киеву - РИА Новости, 18.09.2023
Белый дом пообещал дополнительные пакеты военной помощи Киеву
Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби пообещал дополнительные пакеты американской военной помощи Киеву. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T22:13
2023-09-18T22:13
2023-09-18T22:28
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украина
россия
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сергей лавров
джон кирби
нато
специальная военная операция на украине
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НЬЮ-ЙОРК, 18 сен – РИА Новости. Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби пообещал дополнительные пакеты американской военной помощи Киеву. "Мы постоянно, почти на регулярной основе предоставляли дополнительную помощь в сфере безопасности Украине. Мы объявляем об этих пакетах почти каждые пару недель. Так что думаю вы можете ожидать, что вы продолжите видеть дополнительную помощь в сфере безопасности", - сказал Кирби на пресс-конференции. Он не привел подробностей о том, когда следует ожидать очередного пакета и что в него войдет. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230915/ssha-1896354409.html
https://ria.ru/20230917/amerika-1896702718.html
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в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, джон кирби, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, Джон Кирби, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Белый дом пообещал дополнительные пакеты военной помощи Киеву
Белый дом пообещал дополнительные пакеты военной помощи Киеву