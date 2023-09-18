Папа римский выразил заинтересованность в миротворческой миссии на Украине
Папа Франциск выразил заинтересованность в миротворческой миссии на Украине
Папа Римский Франциск. Архивное фото
ВАТИКАН, 18 сен - РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск выразил заинтересованность в продолжении миротворческой миссии кардинала Маттео Дзуппи по Украине, сообщил РИА Новости посол РФ в Ватикане Иван Солтановский, который в понедельник вручил верительные грамоты понтифику.
"Папа Франциск выразил заинтересованность в продолжении миротворческой миссии, которую по его поручению осуществляет глава Итальянской епископской конференции кардинал Маттео Дзуппи", - сообщил дипломат.
Солтановский подчеркнул, что его первая встреча с понтификом прошла в очень доброжелательной атмосфере. По его словам, папа Франциск проявил большое уважение к русской культуре, продемонстрировав глубокое знание истории и культуры России. Он, в частности, вспомнил богатое наследие Федора Достоевского.
По его словам, он также обсудил с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином актуальные проблемы международной повестки дня, включая ситуацию на Украине.
В пятницу глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова общаться по проблеме урегулирования на Украине с посланником Ватикана Дзуппи, который, по его словам, планирует вновь посетить Россию. "Мы со всеми готовы встречаться, со всеми готовы разговаривать", - сказал министр в ходе круглого стола в Москве.
Сам папский посланник по урегулированию на Украине назвал важным заявление Лаврова о готовности Москвы продолжать диалог.
Возвращаясь из апостольской поездки в Венгрию 30 апреля, папа Франциск в ходе пресс-конференции на борту самолета сообщил, что Ватикан осуществляет миссию в целях урегулирования конфликта на Украине. 20 мая Святой престол объявил, что понтифик поручил кардиналу Дзуппи провести "миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине, в надежде… что это может открыть путь к миру". В качестве папского посланника Дзуппи этим летом посетил Киев, Москву и Вашингтон. На прошлой неделе он нанес визит в Пекин, где провел переговоры со специальным представителем КНР по делам Евразии Ли Хуэем.