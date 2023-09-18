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Папа римский выразил заинтересованность в миротворческой миссии на Украине - РИА Новости, 18.09.2023
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Религия
 
14:37 18.09.2023 (обновлено: 15:24 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/ukraina-1896990706.html
Папа римский выразил заинтересованность в миротворческой миссии на Украине
Папа римский выразил заинтересованность в миротворческой миссии на Украине - РИА Новости, 18.09.2023
Папа римский выразил заинтересованность в миротворческой миссии на Украине
Папа Римский Франциск выразил заинтересованность в продолжении миротворческой миссии кардинала Маттео Дзуппи по Украине, сообщил РИА Новости посол РФ в Ватикане РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T14:37
2023-09-18T15:24
в мире
украина
россия
ватикан
папа римский
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
маттео дзуппи
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ВАТИКАН, 18 сен - РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск выразил заинтересованность в продолжении миротворческой миссии кардинала Маттео Дзуппи по Украине, сообщил РИА Новости посол РФ в Ватикане Иван Солтановский, который в понедельник вручил верительные грамоты понтифику."Папа Франциск выразил заинтересованность в продолжении миротворческой миссии, которую по его поручению осуществляет глава Итальянской епископской конференции кардинал Маттео Дзуппи", - сообщил дипломат.Солтановский подчеркнул, что его первая встреча с понтификом прошла в очень доброжелательной атмосфере. По его словам, папа Франциск проявил большое уважение к русской культуре, продемонстрировав глубокое знание истории и культуры России. Он, в частности, вспомнил богатое наследие Федора Достоевского.По его словам, он также обсудил с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином актуальные проблемы международной повестки дня, включая ситуацию на Украине.В пятницу глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова общаться по проблеме урегулирования на Украине с посланником Ватикана Дзуппи, который, по его словам, планирует вновь посетить Россию. "Мы со всеми готовы встречаться, со всеми готовы разговаривать", - сказал министр в ходе круглого стола в Москве.Сам папский посланник по урегулированию на Украине назвал важным заявление Лаврова о готовности Москвы продолжать диалог.Возвращаясь из апостольской поездки в Венгрию 30 апреля, папа Франциск в ходе пресс-конференции на борту самолета сообщил, что Ватикан осуществляет миссию в целях урегулирования конфликта на Украине. 20 мая Святой престол объявил, что понтифик поручил кардиналу Дзуппи провести "миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине, в надежде… что это может открыть путь к миру". В качестве папского посланника Дзуппи этим летом посетил Киев, Москву и Вашингтон. На прошлой неделе он нанес визит в Пекин, где провел переговоры со специальным представителем КНР по делам Евразии Ли Хуэем.
https://ria.ru/20230918/papa-1896993674.html
https://ria.ru/20230915/poslannik-1896641515.html
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в мире, украина, россия, ватикан, папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), маттео дзуппи, иван солтановский
В мире, Украина, Россия, Ватикан, Папа Римский, Религия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Маттео Дзуппи, Иван Солтановский
Папа римский выразил заинтересованность в миротворческой миссии на Украине

Папа Франциск выразил заинтересованность в миротворческой миссии на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа Римский Франциск. Архивное фото
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ВАТИКАН, 18 сен - РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск выразил заинтересованность в продолжении миротворческой миссии кардинала Маттео Дзуппи по Украине, сообщил РИА Новости посол РФ в Ватикане Иван Солтановский, который в понедельник вручил верительные грамоты понтифику.
"Папа Франциск выразил заинтересованность в продолжении миротворческой миссии, которую по его поручению осуществляет глава Итальянской епископской конференции кардинал Маттео Дзуппи", - сообщил дипломат.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Папа римский заявил о надежде на новую встречу с патриархом Кириллом
Вчера, 14:50
Солтановский подчеркнул, что его первая встреча с понтификом прошла в очень доброжелательной атмосфере. По его словам, папа Франциск проявил большое уважение к русской культуре, продемонстрировав глубокое знание истории и культуры России. Он, в частности, вспомнил богатое наследие Федора Достоевского.
По его словам, он также обсудил с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином актуальные проблемы международной повестки дня, включая ситуацию на Украине.
В пятницу глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова общаться по проблеме урегулирования на Украине с посланником Ватикана Дзуппи, который, по его словам, планирует вновь посетить Россию. "Мы со всеми готовы встречаться, со всеми готовы разговаривать", - сказал министр в ходе круглого стола в Москве.
Сам папский посланник по урегулированию на Украине назвал важным заявление Лаврова о готовности Москвы продолжать диалог.
Возвращаясь из апостольской поездки в Венгрию 30 апреля, папа Франциск в ходе пресс-конференции на борту самолета сообщил, что Ватикан осуществляет миссию в целях урегулирования конфликта на Украине. 20 мая Святой престол объявил, что понтифик поручил кардиналу Дзуппи провести "миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине, в надежде… что это может открыть путь к миру". В качестве папского посланника Дзуппи этим летом посетил Киев, Москву и Вашингтон. На прошлой неделе он нанес визит в Пекин, где провел переговоры со специальным представителем КНР по делам Евразии Ли Хуэем.
Председатель католической конференции епископов Италии, посланник Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Посланник Папы оценил готовность Москвы к продолжению диалога по Украине
15 сентября, 22:48
 
РелигияВ миреУкраинаРоссияВатиканПапа РимскийФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Маттео ДзуппиИван Солтановский
 
 
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