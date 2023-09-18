https://ria.ru/20230918/ugrozy-1897057460.html

Представитель ВСУ утверждает, что не угрожала российским журналистам

Представитель ВСУ утверждает, что не угрожала российским журналистам - РИА Новости, 18.09.2023

Представитель ВСУ утверждает, что не угрожала российским журналистам

Представитель сил территориальной обороны ВСУ Сара Эштон-Чирилло заявила, что не угрожала убийством российским журналистам. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T18:27

2023-09-18T18:27

2023-09-18T19:03

специальная военная операция на украине

россия

огайо

украина

валерий фадеев

александр бастрыкин

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Представитель сил территориальной обороны ВСУ Сара Эштон-Чирилло заявила, что не угрожала убийством российским журналистам. Эштон-Чирилло 8 сентября опубликовала в соцсети X (бывшая Twitter) ролик, где угрожала представителю российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он "заплатит". При этом она не указывала, о ком речь. Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев сообщил, что обратится в Следственный комитет и ФСБ России в связи с этим роликом. В пресс-службе СК России позднее сообщили, что председатель Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания Эштон-Чирилло на предмет наличия угроз российским журналистам. В МИД заявляли, что российская сторона возмущена очередным проявлением террористической сущности киевского режима, который распространяет угрозы в адрес российских журналистов."Я ни разу не угрожала убить какого-либо журналиста", — написала Эштон-Чирилло в своем аккаунте в Х, отвечая на вопрос сенатора от Огайо Джеймса Вэнса, планирует ли Украина убивать людей, речи которых ей не нравятся, и есть ли в "расстрельном списке" американцы. По ее словам, не существует никакого "расстрельного списка" с именами журналистов. "Это все ложь и пропаганда Кремля", — заявила она.

https://ria.ru/20230915/terakt-1896396530.html

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россия, огайо, украина, валерий фадеев, александр бастрыкин, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире