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Минпросвещения: все регионы заказали новые учебники истории России

Минпросвещения: все регионы заказали новые учебники истории России - РИА Новости, 18.09.2023

Минпросвещения: все регионы заказали новые учебники истории России

Все регионы РФ заказали новые учебники истории России для 10-х классов, всего будет поставлено более 720 тысяч экземпляров, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T10:56

2023-09-18T10:56

2023-09-18T10:56

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Все регионы РФ заказали новые учебники истории России для 10-х классов, всего будет поставлено более 720 тысяч экземпляров, сообщила пресс-служба министерства просвещения России. "В настоящее время уже ведется подготовка к следующему учебному году: все регионы заказали новые учебники для 10-х классов. Во все школы страны будет доставлено свыше 720 тысяч экземпляров книг", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что во все регионы страны уже поставлено более 755 тысяч экземпляров новых учебников для 11-х классов, по которым школьники начали учиться с 1 сентября. Добавляется, что учителя из всех регионов смогли оперативно подготовиться к работе с новым учебником по истории для 11-го класса, используя электронную версию издания и методические материалы. "Педагоги обращают внимание на то, что дополнительный материал по темам, размещенный после параграфов, помогает оптимально выстроить процесс подготовки к урокам, а ученики имеют возможность детально изучить тему, ознакомившись с архивными материалами, фото- и видеоконтентом. При этом вся информация структурирована и верифицирована", - подчеркнули в Минпросвещения.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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