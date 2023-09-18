В ВСУ стали уважительно отзываться о российских бойцах, пишут СМИ
Pais: ВСУ стали уважительно говорить о бойцах РФ из-за безуспешного наступления
Российские военные. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Украинские военные стали уважительно отзываться о российских бойцах на фоне своего безуспешного контрнаступления, сообщает испанская газета Pais.
Издание, взявшее интервью у украинского военного, представившегося Владимиром, и у его бойцов, отмечает, что о своем противнике "он говорит уважительно, как и другие солдаты, опрошенные для репортажа".
Это говорит о переменах в восприятии украинских военных, которые еще несколько месяцев назад настаивали на том, что российские бойцы плохо подготовлены, указала газета.
«
"Мы видим, что они лучше обучены, они более опытны. И что самое страшное, у них лучше оружие", - заявил Владимир.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.