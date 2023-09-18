https://ria.ru/20230918/svo-1896958534.html

В ВСУ стали уважительно отзываться о российских бойцах, пишут СМИ

В ВСУ стали уважительно отзываться о российских бойцах, пишут СМИ - РИА Новости, 18.09.2023

В ВСУ стали уважительно отзываться о российских бойцах, пишут СМИ

Украинские военные стали уважительно отзываться о российских бойцах на фоне своего безуспешного контрнаступления, сообщает испанская газета Pais. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T12:55

2023-09-18T12:55

2023-09-18T12:55

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Украинские военные стали уважительно отзываться о российских бойцах на фоне своего безуспешного контрнаступления, сообщает испанская газета Pais. Издание, взявшее интервью у украинского военного, представившегося Владимиром, и у его бойцов, отмечает, что о своем противнике "он говорит уважительно, как и другие солдаты, опрошенные для репортажа". Это говорит о переменах в восприятии украинских военных, которые еще несколько месяцев назад настаивали на том, что российские бойцы плохо подготовлены, указала газета. "Мы видим, что они лучше обучены, они более опытны. И что самое страшное, у них лучше оружие", - заявил Владимир. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20230917/parad-1896866607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф