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В Новгороде приступили к созданию "умного светофора" - РИА Новости, 18.09.2023
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15:28 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/svetofor-1897006707.html
В Новгороде приступили к созданию "умного светофора"
В Новгороде приступили к созданию "умного светофора" - РИА Новости, 18.09.2023
В Новгороде приступили к созданию "умного светофора"
Новгородская компания приступила к созданию "умного светофора" совместно с резидентами Инновационного научно-технологического центра "Интеллектуальная... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T15:28
2023-09-18T15:28
общество
технологии
ломоносов
новгородский государственный университет
россия
здоровье - общество
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Новгородская компания приступила к созданию "умного светофора" совместно с резидентами Инновационного научно-технологического центра "Интеллектуальная электроника - Валдай", сообщает пресс-служба Новгородского государственного университета. "Новгородская компания "Атлас" совместно с резидентами ИНТЦ "Валдай" приступила к разработке системы "Умный светофор", - уточняет пресс-служба. Отмечается, что в течение нескольких месяцев будет идти сбор информации и ее анализ. В настоящее время данные о дорожной обстановке поступают с улиц Ломоносова, Нехинской и Большой Московской. Полученная информация позволит понять, как регламентировать процесс управления светофорами на дорогах. Система не избавит полностью от загруженности дорог, но повлияет на пропускную способность.
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общество, технологии, ломоносов, новгородский государственный университет, россия, здоровье - общество
Общество, Технологии, Ломоносов, Новгородский государственный университет, Россия, Здоровье - Общество
В Новгороде приступили к созданию "умного светофора"

Новгородская компания приступила к созданию "умного светофора"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСветофор
Светофор - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Новгородская компания приступила к созданию "умного светофора" совместно с резидентами Инновационного научно-технологического центра "Интеллектуальная электроника - Валдай", сообщает пресс-служба Новгородского государственного университета.
"Новгородская компания "Атлас" совместно с резидентами ИНТЦ "Валдай" приступила к разработке системы "Умный светофор", - уточняет пресс-служба.
МКС - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
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Вчера, 03:36
Отмечается, что в течение нескольких месяцев будет идти сбор информации и ее анализ. В настоящее время данные о дорожной обстановке поступают с улиц Ломоносова, Нехинской и Большой Московской. Полученная информация позволит понять, как регламентировать процесс управления светофорами на дорогах.
Система не избавит полностью от загруженности дорог, но повлияет на пропускную способность.
Боевая робототехническая платформа Маркер - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
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ОбществоТехнологииЛомоносовНовгородский государственный университетРоссияЗдоровье - Общество
 
 
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