https://ria.ru/20230918/sud-1896942444.html

Сенатор не исключил рассмотрения выхода из-под юрисдикции суда ООН

Сенатор не исключил рассмотрения выхода из-под юрисдикции суда ООН - РИА Новости, 18.09.2023

Сенатор не исключил рассмотрения выхода из-под юрисдикции суда ООН

При политизированном решении Международного Суда ООН по Украине Россия может рассмотреть возможность выхода из под его юрисдикции, заявил вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T12:09

2023-09-18T12:09

2023-09-18T12:10

специальная военная операция на украине

политика

россия

оон

совет федерации рф

константин косачев

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. При политизированном решении Международного Суда ООН по Украине Россия может рассмотреть возможность выхода из под его юрисдикции, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем телеграм-канале. Международный суд ООН в Гааге в понедельник начинает слушания по иску Украины от февраля 2022 года против России о нарушении конвенции о геноциде в связи со специальной военной операцией на Украине. "Нет сомнений, что решение будет максимально политизированным. Если Международный Суд ООН все-таки пойдет на поводу у Киева и коллективного Запада, то навсегда утратит доверие России и других государств к некогда авторитетному органу правосудия", - написал Косачев. По его словам, если по итогам рассмотрения дела "вместо юридического решения будет обнародована откровенная чернуха, России придется рассмотреть сценарий с выходом из-под юрисдикции Международного Суда ООН. Парламентарий отметил, что это непростая юридическая задача, ведь это один из основных органов ООН, а Статут Международного суда - неотъемлемая часть Устава ООН". Сенатор пояснил, что в первую очередь будут выслушаны предварительные возражения России против поданного иска, затем позиции представят "третьи стороны в разбирательстве". "Впервые в истории суд допустил к процессу сразу 32 страны коллективного Запада, поддерживающие киевский режим. После этого судьи будут принимать решение о юрисдикции, и в зависимости от исхода - решение по существу", - рассказал он. По словам законодателя, Украина "наступает на те же юридические грабли", что и Грузия, подавшая иск против России в 2008 году. Тогда Тбилиси, прикрываясь Конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации, маскировал свои территориальные требования и вопросы российской операции по принуждению к миру, которые не подлежат юрисдикции Суда ООН, отметил Косачев. "Аналогичным образом Украина ссылается на Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, хотя сущность иска сводится именно к оспариванию правомерности проведения СВО в соответствии с Уставом ООН, а также статуса новых территорий России, что находится за пределами юрисдикции Суда ООН", - написал Косачев. По его словам, "очевидно, что в действиях России нет признаков геноцида". В сентябре 2023 года это официально подтвердила международная комиссия ООН по расследованию нарушений на Украине. Так, глава комиссии Эрик Мёсе отмечал, что на данный момент нет достаточных доказательств, которые соответствовали бы юридической квалификации, предусмотренной Конвенцией о геноциде, напомнил политик. "Да и дело вовсе не в геноциде как таковом. Украинским властям просто было нужно найти конвенцию, в которой одновременно участвовали бы и Россия, и Украина, и по которой Международный суд ООН вправе выносить решения", - написал сенатор. Он пояснил, что споры о применении и толковании конвенции о геноциде подлежат юрисдикции Суда ООН на основании статьи IX. Но, по его мнению это всего лишь формальный предлог, ведь Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации была неудачно апробирована Грузией, а других подходящих конвенций нет, как нет и прецедентной практики в случае с геноцидом. "Цель Киева - создать в Суде ООН политический прецедент", - полагает Косачев. Сенатор также считает, что "налицо постепенный развал всех органов ООН". "Говорю это с искренним сожалением", - заключил он.

https://ria.ru/20230902/oon-1893839847.html

https://ria.ru/20230726/lavra-1886498616.html

https://ria.ru/20230614/isk-1878177634.html

https://ria.ru/20230908/sanktsii-1895094218.html

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Кирилл Волков

политика, россия, оон, совет федерации рф, константин косачев, украина, ситуация в днр и лнр