https://ria.ru/20230918/spetsoperatsiya-1897092601.html

Спецоперация, 18 сентября: поражены склады со снарядами с обедненным ураном

Спецоперация, 18 сентября: поражены склады со снарядами с обедненным ураном - РИА Новости, 18.09.2023

Спецоперация, 18 сентября: поражены склады со снарядами с обедненным ураном

О ходе спецоперации, иске Киева в ВТО и ударе российских войск по местах хранения боеприпасов с обедненным ураном на Украине — в материале РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T21:40

2023-09-18T21:40

2023-09-18T22:23

специальная военная операция на украине

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анна маляр

алексей гончаренко

владимир зеленский

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. О ходе спецоперации, иске Киева в ВТО и ударе российских войск по местах хранения боеприпасов с обедненным ураном на Украине — в материале РИА Новости.Ход операцииПерестановки в Минобороны УкраиныПравительство Украины уволило всех заместителей министра обороны, в том числе Анну Маляр, которая объяснила свое не подтвердившееся заявление о взятии Андреевки в ДНР коммуникационным сбоем, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Представитель украинского кабмина в Раде Тарас Мельничук заявил, что помимо Маляр в числе уволенных — заместители министра Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский, Денис Шарапов, Андрей Шевченко, Виталий Дейнега и госсекретарь Константин Ващенко. Владимир Зеленский 3 сентября объявил об отставке Алексея Резникова с поста главы Минобороны Украины. Он также заявил о назначении на эту должность Рустема Умерова. Резников покинул пост после очередного коррупционного скандала, связанного с военным ведомством. Умеров 6 сентября анонсировал проведение аудита всех подведомственных направлений и сообщил о разработке новой концепции трансформации министерства в соответствии с нормами НАТО. Иск киевского режима в ВТОМинэкономики Украины сообщило о подаче исков во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии из-за запрета ввозить украинскую продукцию. В ведомстве выразили надежду, что эти страны снимут ограничения и тогда "не придется долго выяснять отношения в судах". Там отметили, что после введения одностороннего запрета на импорт агрородукции со стороны указанных государств украинские экспортеры уже понесли и продолжают нести значительные убытки из-за простоев, дополнительных расходов и невозможности выполнения внешнеэкономических соглашений. В свою очередь, Польша, Венгрия и Словакия из-за решения киевских властей решили бойкотировать координационную платформу по украинскому зерну в Брюсселе, передает агентство РАР со ссылкой на источник в Евросоюзе. Суд по иску Украины в ГаагеМеждународный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины против России от февраля прошлого года о нарушении конвенции о геноциде после начала спецоперации. Этот блок слушаний посвящен предварительным возражениям, выдвинутым Москвой, и продлится до 27 сентября. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что при политизированном решении суда Россия может рассмотреть возможность выхода из под его юрисдикции. Парламентарий назвал это непростой юридической задачей, поскольку речь идет об одном из основных органов ООН, а Статут Международного суда — неотъемлемая часть Устава организации. Как заявил посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин, представляющий интересы российской стороны, Москва рассчитывает, что суд воспримет ее доводы о неприемлемости иска Украины по конвенции о геноциде и снимет его с рассмотрения. По его словам, Россия выдвинула шесть возражений против наличия у суда юрисдикции по этому делу и неприемлемости иска Киева. Каждое из них — самостоятельный юридический аргумент, позволяющий прекратить разбирательство на нынешней предварительной стадии, добавил дипломат.Украина 26 февраля прошлого года после начала спецоперации подала в Международный суд ООН иск против России. Разбирательство касается конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что этот документ основан на извращенной логике и подчеркнул, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия. В своем иске украинская сторона попросила распорядиться о временных мерах. Постановлением от 16 марта прошлого года суд призвал Россию приостановить операцию на территории бывшей советской республики, обеспечить, чтобы все подконтрольные Москве вооруженные формирования, организации и лица не предпринимали никаких действий для содействия операции, а также призвал обе стороны воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить судебное разбирательство или затруднить его разрешение. Россия 3 октября того же года выдвинула предварительные возражения против юрисдикции суда и приемлемости иска, после чего разбирательство по существу было приостановлено. В июне этого года Международный суд разрешил более чем 30 государствам присоединиться к иску Украины против России. Он указал 5 июля в качестве крайнего срока для подачи соответствующих письменных замечаний. Тридцать одна страна, которая присоединилось к рассмотрению дела, предоставила документы к этому сроку.

https://ria.ru/20230918/ukraina-1896549764.html

https://ria.ru/20230918/ukraina-1896788188.html

https://ria.ru/20230915/terakt-1896396530.html

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