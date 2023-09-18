https://ria.ru/20230918/spetsoperatsiya-1896913626.html

Роботы смогут вернуть раненым способность двигаться, заявил разработчик

Роботы смогут вернуть раненым способность двигаться, заявил разработчик - РИА Новости, 18.09.2023

Роботы смогут вернуть раненым способность двигаться, заявил разработчик

Российские военнослужащие, утратившие двигательные способности из-за травм, полученных в ходе спецоперации, смогут их восстановить благодаря новым медицинским... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T10:36

2023-09-18T10:36

2023-09-18T10:36

специальная военная операция на украине

технологии

россия

евгений дудоров

нпо "андроидная техника"

здоровье - общество

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Российские военнослужащие, утратившие двигательные способности из-за травм, полученных в ходе спецоперации, смогут их восстановить благодаря новым медицинским роботам линейки "Ортез", сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор предприятия-разработчика данных приборов, НПО "Андроидная техника", Евгений Дудоров. "Ещё одна важная для нас тема – это медицина. Так, в линейке продуктов "Андроидной техники" есть комплекс для реабилитации людей после инсульта и черепно-мозговых травм "Ортез". С его помощью можно восстанавливать двигательные функции у участников СВО, получивших ранения и травмы на фронте", - сказал он. Говоря о принципах работы комплекса, собеседник агентства пояснил, что "Отрез" снимает энцефалограмму пациента, когда он хочет совершить то или иное движение, будь то сжатие или разжатие руки. Эти сигналы фиксируются и отправляются на исполнительное устройство, закрепленное на кисти. Когда человек "воображает" движение, устройство сжимается или разжимается, в результате чего человек зрительно и кинестетически (по ощущениям) получает обратную связь о выполненном движении. Таким образом формируются новые нейронные связи, что позволяет вернуть двигательную функцию кисти. "Сегодня мы поставляем "Ортезы" в медицинские центры РФ, в том числе военно-медицинские. Мы работаем над расширением функционала комплекса, и в скором времени появится устройства не только для кистей, но и для голеностопа, локтевого и плечевых суставов", - рассказал Дудоров.

https://ria.ru/20230907/pomosch-1894535915.html

https://ria.ru/20230904/pomosch-1893628950.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, россия, евгений дудоров, нпо "андроидная техника", здоровье - общество, ситуация в днр и лнр