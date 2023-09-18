https://ria.ru/20230918/sobyanin-1896952975.html
Собянин вступил в должность мэра Москвы
Собянин вступил в должность мэра Москвы - РИА Новости, 18.09.2023
Собянин вступил в должность мэра Москвы
Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T12:37
2023-09-18T12:37
2023-09-18T13:11
политика
москва
сергей собянин
единый день голосования в россии — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896954496_43:244:3186:2012_1920x0_80_0_0_c72604cd881c06ed6fc769adbf98e018.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Церемония инаугурации состоялась в концертном зале "Зарядье". Вначале Собянина поздравил президент Владимир Путин. Затем в зал внесли флаги России и столицы, должностной знак мэра и устав города Москвы. Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова объявила выборы мэра состоявшимися и пригласила Собянина принести присягу."Клянусь при осуществлении полномочий мэра Москвы соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, устав и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей", — сказал Собянин. С этого момента мэр считается вступившим в должность.На церемонии присутствовали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министры правительства Москвы, депутаты, губернатор Московской области Андрей Воробьев, деятели культуры и общественники. Выборы мэра Москвы проходили с 8 по 10 сентября, явка составила 42,5 процента. По окончательным данным, Собянин набрал 76,39 процента голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек. В первый раз Собянин стал мэром Москвы в октябре 2010 года, после того как Юрия Лужкова, занимавшего этот пост 18 лет, отправили в отставку в связи с утратой доверия президента. На прямых выборах мэра в сентябре 2013-го Собянин набрал 51,37 процента голосов, а пять лет спустя был переизбран, победив с результатом 70,17 процента. Явка тогда составила 30,96 процента.
https://ria.ru/20230908/moskva-1894849028.html
https://ria.ru/20230911/sobyanin-1894621697.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896954496_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_25e82787971bf51a162af69edd00da70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, сергей собянин, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Москва, Сергей Собянин, Единый день голосования в России — 2023
Собянин вступил в должность мэра Москвы
Собянин принес присягу и официально вступил в должность мэра Москвы
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония инаугурации состоялась в концертном зале "Зарядье
". Вначале Собянина поздравил президент Владимир Путин. Затем в зал внесли флаги России и столицы, должностной знак мэра и устав города Москвы. Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова объявила выборы мэра состоявшимися и пригласила Собянина принести присягу.
Россия построила себе Европу
"Клянусь при осуществлении полномочий мэра Москвы соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, устав и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей", — сказал Собянин.
С этого момента мэр считается вступившим в должность.
На церемонии присутствовали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министры правительства Москвы, депутаты, губернатор Московской области Андрей Воробьев, деятели культуры и общественники.
Выборы мэра Москвы проходили с 8 по 10 сентября, явка составила 42,5 процента. По окончательным данным, Собянин набрал 76,39 процента голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек.
В первый раз Собянин стал мэром Москвы в октябре 2010 года, после того как Юрия Лужкова
, занимавшего этот пост 18 лет, отправили в отставку в связи с утратой доверия президента. На прямых выборах мэра в сентябре 2013-го Собянин набрал 51,37 процента голосов, а пять лет спустя был переизбран, победив с результатом 70,17 процента. Явка тогда составила 30,96 процента.
Биография Сергея Собянина