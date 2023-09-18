https://ria.ru/20230918/sobyanin-1896952975.html

Собянин вступил в должность мэра Москвы

Собянин вступил в должность мэра Москвы - РИА Новости, 18.09.2023

Собянин вступил в должность мэра Москвы

Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T12:37

2023-09-18T12:37

2023-09-18T13:11

политика

москва

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Церемония инаугурации состоялась в концертном зале "Зарядье". Вначале Собянина поздравил президент Владимир Путин. Затем в зал внесли флаги России и столицы, должностной знак мэра и устав города Москвы. Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова объявила выборы мэра состоявшимися и пригласила Собянина принести присягу."Клянусь при осуществлении полномочий мэра Москвы соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, устав и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей", — сказал Собянин. С этого момента мэр считается вступившим в должность.На церемонии присутствовали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министры правительства Москвы, депутаты, губернатор Московской области Андрей Воробьев, деятели культуры и общественники. Выборы мэра Москвы проходили с 8 по 10 сентября, явка составила 42,5 процента. По окончательным данным, Собянин набрал 76,39 процента голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек. В первый раз Собянин стал мэром Москвы в октябре 2010 года, после того как Юрия Лужкова, занимавшего этот пост 18 лет, отправили в отставку в связи с утратой доверия президента. На прямых выборах мэра в сентябре 2013-го Собянин набрал 51,37 процента голосов, а пять лет спустя был переизбран, победив с результатом 70,17 процента. Явка тогда составила 30,96 процента.

https://ria.ru/20230908/moskva-1894849028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, москва, сергей собянин, единый день голосования в россии — 2023