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Собянин вступил в должность мэра Москвы - РИА Новости, 18.09.2023
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12:37 18.09.2023 (обновлено: 13:11 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/sobyanin-1896952975.html
Собянин вступил в должность мэра Москвы
Собянин вступил в должность мэра Москвы - РИА Новости, 18.09.2023
Собянин вступил в должность мэра Москвы
Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T12:37
2023-09-18T13:11
политика
москва
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единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Церемония инаугурации состоялась в концертном зале "Зарядье". Вначале Собянина поздравил президент Владимир Путин. Затем в зал внесли флаги России и столицы, должностной знак мэра и устав города Москвы. Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова объявила выборы мэра состоявшимися и пригласила Собянина принести присягу."Клянусь при осуществлении полномочий мэра Москвы соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, устав и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей", — сказал Собянин. С этого момента мэр считается вступившим в должность.На церемонии присутствовали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министры правительства Москвы, депутаты, губернатор Московской области Андрей Воробьев, деятели культуры и общественники. Выборы мэра Москвы проходили с 8 по 10 сентября, явка составила 42,5 процента. По окончательным данным, Собянин набрал 76,39 процента голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек. В первый раз Собянин стал мэром Москвы в октябре 2010 года, после того как Юрия Лужкова, занимавшего этот пост 18 лет, отправили в отставку в связи с утратой доверия президента. На прямых выборах мэра в сентябре 2013-го Собянин набрал 51,37 процента голосов, а пять лет спустя был переизбран, победив с результатом 70,17 процента. Явка тогда составила 30,96 процента.
https://ria.ru/20230908/moskva-1894849028.html
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политика, москва, сергей собянин, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Москва, Сергей Собянин, Единый день голосования в России — 2023
Собянин вступил в должность мэра Москвы

Собянин принес присягу и официально вступил в должность мэра Москвы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин на церемонии официального вступления в должность в Московском концертном зале "Зарядье". 18 сентября 2023
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии официального вступления в должность в Московском концертном зале Зарядье. 18 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии официального вступления в должность в Московском концертном зале "Зарядье". 18 сентября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония инаугурации состоялась в концертном зале "Зарядье". Вначале Собянина поздравил президент Владимир Путин. Затем в зал внесли флаги России и столицы, должностной знак мэра и устав города Москвы. Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова объявила выборы мэра состоявшимися и пригласила Собянина принести присягу.
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"Клянусь при осуществлении полномочий мэра Москвы соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, устав и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей", — сказал Собянин.
С этого момента мэр считается вступившим в должность.
На церемонии присутствовали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министры правительства Москвы, депутаты, губернатор Московской области Андрей Воробьев, деятели культуры и общественники.
Выборы мэра Москвы проходили с 8 по 10 сентября, явка составила 42,5 процента. По окончательным данным, Собянин набрал 76,39 процента голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек.
В первый раз Собянин стал мэром Москвы в октябре 2010 года, после того как Юрия Лужкова, занимавшего этот пост 18 лет, отправили в отставку в связи с утратой доверия президента. На прямых выборах мэра в сентябре 2013-го Собянин набрал 51,37 процента голосов, а пять лет спустя был переизбран, победив с результатом 70,17 процента. Явка тогда составила 30,96 процента.
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Биография Сергея Собянина
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ПолитикаМоскваСергей СобянинЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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