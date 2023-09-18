Рейтинг@Mail.ru
Стремление к процветанию столицы: церемония инаугурации мэра Москвы - РИА Новости, 18.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:53 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/sobyanin-1896969917.html
Стремление к процветанию столицы: церемония инаугурации мэра Москвы
Стремление к процветанию столицы: церемония инаугурации мэра Москвы - РИА Новости, 18.09.2023
Стремление к процветанию столицы: церемония инаугурации мэра Москвы
Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. Кадры с церемонии инаугурации — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T13:53
2023-09-18T13:53
фото
москва
сергей собянин
единый день голосования в россии — 2023
россия
владимир путин
мосгоризбирком
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896966430_0:316:3079:2048_1920x0_80_0_0_45dcb02ab6b2b91a2d814b1b02dd65ab.jpg
Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. Кадры с церемонии инаугурации — в фотоленте Ria.ru.
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896966430_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_e893a80acf6eb70a2b46dc8e28acf5b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, москва, сергей собянин, единый день голосования в россии — 2023, россия, владимир путин, мосгоризбирком, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Фото, Москва, Сергей Собянин, Единый день голосования в России — 2023, Россия, Владимир Путин, Мосгоризбирком, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)

Стремление к процветанию столицы: церемония инаугурации мэра Москвы

Читать ria.ru в
Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. Кадры с церемонии инаугурации — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В Москве состоялась церемония инаугурации мэра города.

Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии официального вступления в должность в Московском концертном зале Зарядье

В Москве состоялась церемония инаугурации мэра города.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Она прошла в концертном зале "Зарядье".

Устав города Москвы

Она прошла в концертном зале "Зарядье".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин поздравил Сергея Собянина со вступлением в должность.

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина в Московском концертном зале Зарядье

Президент России Владимир Путин поздравил Сергея Собянина со вступлением в должность.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Он заявил, что Москва ощутимо опережает многие мировые столицы по созданию прогрессивной и комфортной среды.

 Президент РФ Владимир Путин на церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина в Московском концертном зале Зарядье

Он заявил, что Москва ощутимо опережает многие мировые столицы по созданию прогрессивной и комфортной среды.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Выборы мэра города прошли с 8 по 10 сентября.

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина в Московском концертном зале Зарядье

Выборы мэра города прошли с 8 по 10 сентября.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии официального вступления в должность в Московском концертном зале Зарядье

Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Итоговая явка составила 42,5 процента.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина в Московском концертном зале Зарядье

Итоговая явка составила 42,5 процента.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Мосгоризбирком признал выборы состоявшимися и действительными.

Гости на церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина в Московском концертном зале Зарядье

Мосгоризбирком признал выборы состоявшимися и действительными.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время церемонии инаугурации поздравил Сергея Собянина и благословил его, перекрестив иконой Казанской Божией Матери.

 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина в Московском концертном зале Зарядье

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время церемонии инаугурации поздравил Сергея Собянина и благословил его, перекрестив иконой Казанской Божией Матери.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
ФотоМоскваСергей СобянинЕдиный день голосования в России — 2023РоссияВладимир ПутинМосгоризбиркомПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала