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Стремление к процветанию столицы: церемония инаугурации мэра Москвы

Стремление к процветанию столицы: церемония инаугурации мэра Москвы - РИА Новости, 18.09.2023

Стремление к процветанию столицы: церемония инаугурации мэра Москвы

Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. Кадры с церемонии инаугурации — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T13:53

2023-09-18T13:53

2023-09-18T13:53

фото

москва

сергей собянин

единый день голосования в россии — 2023

россия

владимир путин

мосгоризбирком

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Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. Кадры с церемонии инаугурации — в фотоленте Ria.ru.

москва

россия

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