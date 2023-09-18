https://ria.ru/20230918/rezolyutsiya-1896882231.html
Запад заблокировал работу по резолюции об ослаблении санкций против КНДР
Запад заблокировал работу по резолюции об ослаблении санкций против КНДР - РИА Новости, 18.09.2023
Запад заблокировал работу по резолюции об ослаблении санкций против КНДР
Запад под надуманными предлогами заблокировал работу по проекту резолюции России и Китая об ослаблении санкций против КНДР, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T05:15
2023-09-18T05:15
2023-09-18T10:40
россия
китай
корейский полуостров
василий небензя
оон
в мире
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ООН, 18 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Запад под надуманными предлогами заблокировал работу по проекту резолюции России и Китая об ослаблении санкций против КНДР, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. Постпред напомнил, что в контексте ситуации на Корейском полуострове Россия всегда призывала соблюдать соответствующие резолюции во всей их целостности. "Однако политические и гуманитарные разделы резолюции не выполнялись. Принимались они в совершенно другой геополитической ситуации", - указал он. Он также обратил внимание на то, что несмотря на проявленную Пхеньяном сдержанность, встречного движения со стороны Запада в плане ослабления санкций не произошло. "Напротив, со стороны США и их союзников постоянно звучат угрозы и вводятся новые незаконные ограничительные меры", - добавил он. "Западный блок под надуманными предлогами заблокировал работу над подготовленным российской и китайской делегациями проектом гуманитарной резолюции по КНДР. Такое деструктивное поведение не может рассматриваться иначе как нарушение духа резолюций Совета", - подчеркнул Небензя. В 2021 году Россия и Китай внесли в СБ ООН проект резолюции о частичной отмене санкций в отношении КНДР. Согласно тексту, Совбез ООН на тот момент отмечал, что КНДР не проводила ядерные испытания с сентября 2017 года и ввела мораторий на такие испытания, а также на пуски ракет средней дальности и межконтинентальных ракет с 2018 года. Авторы документа писали о тяжелом положении экономики и тяжелых жизненных условиях в КНДР в последние годы. Как отмечалось в проекте, СБ ООН "позитивно рассмотрит возможность корректировки санкций в отношении КНДР" в свете соблюдения ею резолюций. Предлагалось отменить запрет на работу северокорейским рабочим за рубежом, снять санкции с проектов межкорейского железнодорожного и автомобильного сотрудничества, отменить ряд других ограничительных мер. Читайте полный текст интервью Василия Небензи >>
https://ria.ru/20230917/sotrudnichestvo-1896861981.html
https://ria.ru/20230604/kitay-1876029695.html
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Россия, Китай, Корейский полуостров, Василий Небензя, ООН, В мире
Запад заблокировал работу по резолюции об ослаблении санкций против КНДР
Небензя: Запад блокирует работу по резолюции России и КНР о санкциях против КНДР
ООН, 18 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Запад под надуманными предлогами заблокировал работу по проекту резолюции России и Китая об ослаблении санкций против КНДР, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Постпред напомнил, что в контексте ситуации на Корейском полуострове
Россия всегда призывала соблюдать соответствующие резолюции во всей их целостности.
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"Однако политические и гуманитарные разделы резолюции не выполнялись. Принимались они в совершенно другой геополитической ситуации", - указал он.
Он также обратил внимание на то, что несмотря на проявленную Пхеньяном
сдержанность, встречного движения со стороны Запада в плане ослабления санкций не произошло. "Напротив, со стороны США
и их союзников постоянно звучат угрозы и вводятся новые незаконные ограничительные меры", - добавил он.
"Западный блок под надуманными предлогами заблокировал работу над подготовленным российской и китайской делегациями проектом гуманитарной резолюции по КНДР. Такое деструктивное поведение не может рассматриваться иначе как нарушение духа резолюций Совета", - подчеркнул Небензя.
В 2021 году Россия и Китай внесли в СБ ООН проект резолюции о частичной отмене санкций в отношении КНДР. Согласно тексту, Совбез ООН на тот момент отмечал, что КНДР не проводила ядерные испытания с сентября 2017 года и ввела мораторий на такие испытания, а также на пуски ракет средней дальности и межконтинентальных ракет с 2018 года. Авторы документа писали о тяжелом положении экономики и тяжелых жизненных условиях в КНДР в последние годы. Как отмечалось в проекте, СБ ООН "позитивно рассмотрит возможность корректировки санкций в отношении КНДР" в свете соблюдения ею резолюций. Предлагалось отменить запрет на работу северокорейским рабочим за рубежом, снять санкции с проектов межкорейского железнодорожного и автомобильного сотрудничества, отменить ряд других ограничительных мер.
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