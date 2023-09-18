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В Казахстане рассекретили более 2,4 миллиона карточек жертв репрессий - РИА Новости, 18.09.2023
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07:06 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/repressii-1896886178.html
В Казахстане рассекретили более 2,4 миллиона карточек жертв репрессий
В Казахстане рассекретили более 2,4 миллиона карточек жертв репрессий - РИА Новости, 18.09.2023
В Казахстане рассекретили более 2,4 миллиона карточек жертв репрессий
Власти Казахстана рассекретили свыше 2,4 миллиона архивных карточек жертв политических репрессий за период с 1929 по 1956 год, сообщила пресс-служба генеральной РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T07:06
2023-09-18T07:06
казахстан
ерлан карин
касым-жомарт токаев
в мире
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АСТАНА, 18 сен – РИА Новости. Власти Казахстана рассекретили свыше 2,4 миллиона архивных карточек жертв политических репрессий за период с 1929 по 1956 год, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры республики. "В Казахстане рассекречено более 2,4 миллиона архивных карточек в отношении жертв политических репрессий за период с 1929 по 1956 год. 251 тысяч дел спецпоселенцев переданы в архив президента, после чего станут доступны заинтересованным лицам. 265 тысяч дел будет передано до конца года. 311 тысяч лиц из числа ссыльных, спецпоселенцев и привлеченных к уголовной ответственности реабилитировано", - говорится в сообщении. В 2020 году президент Казахстана поручил создать государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий "для завершения работы по восстановлению исторической справедливости". Тогда же в своем обращении Токаев напомнил, что за годы репрессий в Казахстан было сослано свыше 5 миллионов человек со всех уголков Советского Союза. Через жернова репрессий прошло около 100 тысяч казахстанцев, более 20 тысяч из которых были расстреляны. В январе 2023 года государственный советник Ерлан Карин представил президенту республики Касым-Жомарту Токаеву 31 том документов и материалов по истории жертв политических репрессий. С 1997 года в республике 31 мая ежегодно отмечается День памяти жертв политических репрессий и голода.
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казахстан, ерлан карин, касым-жомарт токаев, в мире
Казахстан, Ерлан Карин, Касым-Жомарт Токаев, В мире
В Казахстане рассекретили более 2,4 миллиона карточек жертв репрессий

Казахстан рассекретил более 2,4 миллиона карточек жертв политических репрессий

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАрхивно-следственные дела фонда уголовных дел Центрального архива ФСБ России
Архивно-следственные дела фонда уголовных дел Центрального архива ФСБ России - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Архивно-следственные дела фонда уголовных дел Центрального архива ФСБ России. Архивное фото
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АСТАНА, 18 сен – РИА Новости. Власти Казахстана рассекретили свыше 2,4 миллиона архивных карточек жертв политических репрессий за период с 1929 по 1956 год, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры республики.
«
"В Казахстане рассекречено более 2,4 миллиона архивных карточек в отношении жертв политических репрессий за период с 1929 по 1956 год. 251 тысяч дел спецпоселенцев переданы в архив президента, после чего станут доступны заинтересованным лицам. 265 тысяч дел будет передано до конца года. 311 тысяч лиц из числа ссыльных, спецпоселенцев и привлеченных к уголовной ответственности реабилитировано", - говорится в сообщении.
В 2020 году президент Казахстана поручил создать государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий "для завершения работы по восстановлению исторической справедливости". Тогда же в своем обращении Токаев напомнил, что за годы репрессий в Казахстан было сослано свыше 5 миллионов человек со всех уголков Советского Союза. Через жернова репрессий прошло около 100 тысяч казахстанцев, более 20 тысяч из которых были расстреляны.
В январе 2023 года государственный советник Ерлан Карин представил президенту республики Касым-Жомарту Токаеву 31 том документов и материалов по истории жертв политических репрессий.
С 1997 года в республике 31 мая ежегодно отмечается День памяти жертв политических репрессий и голода.
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