https://ria.ru/20230918/repressii-1896886178.html

В Казахстане рассекретили более 2,4 миллиона карточек жертв репрессий

В Казахстане рассекретили более 2,4 миллиона карточек жертв репрессий - РИА Новости, 18.09.2023

В Казахстане рассекретили более 2,4 миллиона карточек жертв репрессий

Власти Казахстана рассекретили свыше 2,4 миллиона архивных карточек жертв политических репрессий за период с 1929 по 1956 год, сообщила пресс-служба генеральной РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T07:06

2023-09-18T07:06

2023-09-18T07:06

казахстан

ерлан карин

касым-жомарт токаев

в мире

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АСТАНА, 18 сен – РИА Новости. Власти Казахстана рассекретили свыше 2,4 миллиона архивных карточек жертв политических репрессий за период с 1929 по 1956 год, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры республики. "В Казахстане рассекречено более 2,4 миллиона архивных карточек в отношении жертв политических репрессий за период с 1929 по 1956 год. 251 тысяч дел спецпоселенцев переданы в архив президента, после чего станут доступны заинтересованным лицам. 265 тысяч дел будет передано до конца года. 311 тысяч лиц из числа ссыльных, спецпоселенцев и привлеченных к уголовной ответственности реабилитировано", - говорится в сообщении. В 2020 году президент Казахстана поручил создать государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий "для завершения работы по восстановлению исторической справедливости". Тогда же в своем обращении Токаев напомнил, что за годы репрессий в Казахстан было сослано свыше 5 миллионов человек со всех уголков Советского Союза. Через жернова репрессий прошло около 100 тысяч казахстанцев, более 20 тысяч из которых были расстреляны. В январе 2023 года государственный советник Ерлан Карин представил президенту республики Касым-Жомарту Токаеву 31 том документов и материалов по истории жертв политических репрессий. С 1997 года в республике 31 мая ежегодно отмечается День памяти жертв политических репрессий и голода.

https://ria.ru/20230905/spch-1894335903.html

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казахстан, ерлан карин, касым-жомарт токаев, в мире