В Казахстане рассекретили более 2,4 миллиона карточек жертв репрессий
Казахстан рассекретил более 2,4 миллиона карточек жертв политических репрессий
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАрхивно-следственные дела фонда уголовных дел Центрального архива ФСБ России
Архивно-следственные дела фонда уголовных дел Центрального архива ФСБ России. Архивное фото
АСТАНА, 18 сен – РИА Новости. Власти Казахстана рассекретили свыше 2,4 миллиона архивных карточек жертв политических репрессий за период с 1929 по 1956 год, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры республики.
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"В Казахстане рассекречено более 2,4 миллиона архивных карточек в отношении жертв политических репрессий за период с 1929 по 1956 год. 251 тысяч дел спецпоселенцев переданы в архив президента, после чего станут доступны заинтересованным лицам. 265 тысяч дел будет передано до конца года. 311 тысяч лиц из числа ссыльных, спецпоселенцев и привлеченных к уголовной ответственности реабилитировано", - говорится в сообщении.
В 2020 году президент Казахстана поручил создать государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий "для завершения работы по восстановлению исторической справедливости". Тогда же в своем обращении Токаев напомнил, что за годы репрессий в Казахстан было сослано свыше 5 миллионов человек со всех уголков Советского Союза. Через жернова репрессий прошло около 100 тысяч казахстанцев, более 20 тысяч из которых были расстреляны.
В январе 2023 года государственный советник Ерлан Карин представил президенту республики Касым-Жомарту Токаеву 31 том документов и материалов по истории жертв политических репрессий.
С 1997 года в республике 31 мая ежегодно отмечается День памяти жертв политических репрессий и голода.