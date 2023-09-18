https://ria.ru/20230918/putin-1897017294.html

Путин заявил, что проект бюджета готов

Путин заявил, что проект бюджета готов - РИА Новости, 18.09.2023

Путин заявил, что проект бюджета готов

Проект федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов подготовлен, он получается сбалансированным, заявил президент РФ Владимир Путин,... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T16:05

2023-09-18T16:05

2023-09-18T16:27

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Проект федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов подготовлен, он получается сбалансированным, заявил президент РФ Владимир Путин, глава государства отметил, что знает о спорах внутри кабмина, но призвал поставить окончательную точку."Проект бюджета подготовлен, и в целом, на мой взгляд, он получается сбалансированным. Я в курсе всех споров внутри правительства по этим вопросам, но до внесения в Государственную думу пакета соответствующих законопроектов остаётся не так много времени – нужно уже ставить окончательную точку. Необходимо его, этот бюджет, эффективно использовать, чтобы "докрутить", уточнить какие-то детали", - сказал Путин на совещании по проекту федерального бюджета в понедельник.

https://ria.ru/20230908/byudzhet-1894984800.html

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владимир путин, экономика, россия