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Путин заявил, что проект бюджета готов - РИА Новости, 18.09.2023
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16:05 18.09.2023 (обновлено: 16:27 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/putin-1897017294.html
Путин заявил, что проект бюджета готов
Путин заявил, что проект бюджета готов - РИА Новости, 18.09.2023
Путин заявил, что проект бюджета готов
Проект федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов подготовлен, он получается сбалансированным, заявил президент РФ Владимир Путин,... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T16:05
2023-09-18T16:27
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Проект федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов подготовлен, он получается сбалансированным, заявил президент РФ Владимир Путин, глава государства отметил, что знает о спорах внутри кабмина, но призвал поставить окончательную точку."Проект бюджета подготовлен, и в целом, на мой взгляд, он получается сбалансированным. Я в курсе всех споров внутри правительства по этим вопросам, но до внесения в Государственную думу пакета соответствующих законопроектов остаётся не так много времени – нужно уже ставить окончательную точку. Необходимо его, этот бюджет, эффективно использовать, чтобы "докрутить", уточнить какие-то детали", - сказал Путин на совещании по проекту федерального бюджета в понедельник.
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владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин заявил, что проект бюджета готов

Путин: проект федерального бюджета получается сбалансированным

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Проект федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов подготовлен, он получается сбалансированным, заявил президент РФ Владимир Путин, глава государства отметил, что знает о спорах внутри кабмина, но призвал поставить окончательную точку.
"Проект бюджета подготовлен, и в целом, на мой взгляд, он получается сбалансированным. Я в курсе всех споров внутри правительства по этим вопросам, но до внесения в Государственную думу пакета соответствующих законопроектов остаётся не так много времени – нужно уже ставить окончательную точку. Необходимо его, этот бюджет, эффективно использовать, чтобы "докрутить", уточнить какие-то детали", - сказал Путин на совещании по проекту федерального бюджета в понедельник.
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Мишустин оценил рост нефтегазовых доходов бюджета России
8 сентября, 14:04
 
Владимир ПутинЭкономикаРоссия
 
 
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