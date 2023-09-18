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Военные США не знают, где пропавший F-35, заявила конгрессвумен
Военные США не знают, где пропавший F-35, заявила конгрессвумен - РИА Новости, 19.09.2023
Военные США не знают, где пропавший F-35, заявила конгрессвумен
Пока не известно, где может находиться пропавший в Южной Каролине истребитель F-35, заявила конгрессвумен Нэнси Мейс в публикации в соцсети X после встречи с... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-18T23:04
2023-09-18T23:04
2023-09-19T00:39
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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Пока не известно, где может находиться пропавший в Южной Каролине истребитель F-35, заявила конгрессвумен Нэнси Мейс в публикации в соцсети X после встречи с военными.Об исчезновении летательного аппарата стало известно накануне. Объединенная авиабаза "Чарльстон" сообщала, что с летчиком все в порядке, но следы самолета потеряны. Причина, по которой пилот катапультировался, также не раскрывается. Военные обратились к гражданам за помощью в поисках. "Одна из самых коротких встреч, которые у меня когда-либо были, потому что - угадайте что - никто из представителей морской пехоты США, которых послали проинформировать меня, не имел никаких ответов", - написала Мэйс.Политик подчеркнула, что неизвестно, находится ли F-35 в воздухе или под водой.Информацию о просьбе помочь американским военным также опубликовал Flightradar."Американские военные ищут пропавший F-35B в Южной Каролине после того, как вчера пилот катапультировался, а самолет продолжил полет", - говорится в посте сервиса в соцсети Xю
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в мире, южная каролина, сша, twitter, f-35
В мире, Южная Каролина, США, Twitter, F-35
Военные США не знают, где пропавший F-35, заявила конгрессвумен
Мейс: военные США не знают, где сейчас пропавший в Южной Каролине F-35