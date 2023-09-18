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Военные США не знают, где пропавший F-35, заявила конгрессвумен - РИА Новости, 19.09.2023
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23:04 18.09.2023 (обновлено: 00:39 19.09.2023)
https://ria.ru/20230918/propazha-1897101135.html
Военные США не знают, где пропавший F-35, заявила конгрессвумен
Военные США не знают, где пропавший F-35, заявила конгрессвумен - РИА Новости, 19.09.2023
Военные США не знают, где пропавший F-35, заявила конгрессвумен
Пока не известно, где может находиться пропавший в Южной Каролине истребитель F-35, заявила конгрессвумен Нэнси Мейс в публикации в соцсети X после встречи с... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-18T23:04
2023-09-19T00:39
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Пока не известно, где может находиться пропавший в Южной Каролине истребитель F-35, заявила конгрессвумен Нэнси Мейс в публикации в соцсети X после встречи с военными.Об исчезновении летательного аппарата стало известно накануне. Объединенная авиабаза "Чарльстон" сообщала, что с летчиком все в порядке, но следы самолета потеряны. Причина, по которой пилот катапультировался, также не раскрывается. Военные обратились к гражданам за помощью в поисках. "Одна из самых коротких встреч, которые у меня когда-либо были, потому что - угадайте что - никто из представителей морской пехоты США, которых послали проинформировать меня, не имел никаких ответов", - написала Мэйс.Политик подчеркнула, что неизвестно, находится ли F-35 в воздухе или под водой.Информацию о просьбе помочь американским военным также опубликовал Flightradar."Американские военные ищут пропавший F-35B в Южной Каролине после того, как вчера пилот катапультировался, а самолет продолжил полет", - говорится в посте сервиса в соцсети Xю
https://ria.ru/20230913/istrebiteli-1896218307.html
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в мире, южная каролина, сша, twitter, f-35
В мире, Южная Каролина, США, Twitter, F-35
Военные США не знают, где пропавший F-35, заявила конгрессвумен

Мейс: военные США не знают, где сейчас пропавший в Южной Каролине F-35

© AP PhotoИстребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35
Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo
Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Пока не известно, где может находиться пропавший в Южной Каролине истребитель F-35, заявила конгрессвумен Нэнси Мейс в публикации в соцсети X после встречи с военными.
Об исчезновении летательного аппарата стало известно накануне. Объединенная авиабаза "Чарльстон" сообщала, что с летчиком все в порядке, но следы самолета потеряны. Причина, по которой пилот катапультировался, также не раскрывается. Военные обратились к гражданам за помощью в поисках.
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"Одна из самых коротких встреч, которые у меня когда-либо были, потому что - угадайте что - никто из представителей морской пехоты США, которых послали проинформировать меня, не имел никаких ответов", - написала Мэйс.
Политик подчеркнула, что неизвестно, находится ли F-35 в воздухе или под водой.
Информацию о просьбе помочь американским военным также опубликовал Flightradar.
"Американские военные ищут пропавший F-35B в Южной Каролине после того, как вчера пилот катапультировался, а самолет продолжил полет", - говорится в посте сервиса в соцсети Xю
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