В Мордовии наградили лауреатов второй народной премии "Время героев"
В Мордовии наградили 27 лауреатов второй народной премии "Время героев"
Саранск. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Двадцать семь человек – добровольцы, врачи, спортсмены, многодетные родители – стали победителями второй народной премии "Время героев" в Саранске, сообщает пресс-служба главы Мордовии.
Конкурс "Время героев" был представлен на конкурсе Президентского фонда культурных инициатив и получил грантовую поддержку в 17,2 миллиона рублей.
"В этом году в голосовании приняли участие около 200 тысяч человек. У каждого есть свой герой - это наши родители, друзья, те, кто нас защищает, кому мы искренне верим. Мы сделали эту премию, чтобы быть на стороне добра. В этом зале сейчас присутствуют мои учителя, хочу их поблагодарить, они мои герои, потому что в 90-е годы остались на своих позициях, воспитали большое количество хороших людей. Считаю, что это геройство - не уйти со своего фронта, со своего участка даже в самое тяжелое время. Давайте гордиться нашими делами", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии Артема Здунова на церемонии награждения.
Специальной премией "Герой нашего времени" награждены участники СВО Алексей Конов, Иван Волков, Миразым Исмаилов, а также врач Кирилл Левкин. Героем добровольчества стала Галина Созаева из села Курмачкасы Ромодановского района – волонтер фонда Захара Прилепина – за работу в Луганской народной республике. Победителем в номинации "Герои по призванию" стала Людмила Кирдяшова - 12-кратная чемпионка мира и капитан женской сборной команды России по пожарно-спасательному спорту. В номинации "Герои воспитания" победил Дмитрий Глебочкин - педагог Центра детского творчества № 2, воспитавший несколько поколений учеников, работающих сейчас учителями, тренерами, сотрудниками МЧС.
В номинации "Герои правопорядка" победил Виталий Баранов, который вынес из горящего дома мужчину с инвалидностью. В номинации "Герои по зову сердца" победил Владимир Захарин, спасший тонувшего человека. В номинации "Герои семьи" победили Александр и Ольга Котькины из Старого Шайгова, в специальной номинации "Герои семьи. Династия" - Владимир и Мария Феофановы из Атяшевского района. Героем медицины признали Александра Чарышкина - анестезиолога-реаниматолога Детской республиканской клинической больницы. Героем преодоления стала Даяна Паршакова - поэтесса, воспитанница Темниковского дома-интерната. Героем социальной работы стала Елена Малыженкова из Старого Шайгова.
В номинации "Герои образования" победила Галина Алямкина – учитель русского языка и литературы Ковылкинской школы №3, в номинации "Герои науки" - Лариса Балыкова - директор медицинского института. Героем производства стала Светлана Тараканова - машинист мостового крана завода "ВКМ-Сталь", а в специальной номинации "Герои производства. Наставник" победил Иван Дьяков - агроном компании "Мордовский бекон".
Героем спорта признан Руслан Бичурин - мастер спорта России по греко-римской борьбе и по борьбе на поясах, чемпион спартакиады сильнейших спортсменов России 2022 года. В номинации "Герои культуры" победил Андрей Бочканов - солист Мордовской филармонии, в номинации "Герои экологии" - Ольга Ручина, руководитель детской экологической организации "Зеленый мир", в номинации "Герои зоозащиты" - Юлия Потапова.
В номинации "Герои села" победителем стал Павел Шершаков - руководитель агропромышленного комплекса "Ресурс" и блогер. В номинации "Герои меценатства" победил Владимир Кабаев - фермер-благотворитель. Героем сохранения памяти признан Игорь Лошкарев, более 20 лет назад создавший клуб исторической реконструкции и средневекового фехтования "Владычный полк".
"Церемония награждения показала: герои - среди нас, они работают рядом с нами, честно и добросовестно относятся к своему делу, верят в добро, правду и справедливость, не идут против своей совести и учат этому своих детей. Как отметил основатель проекта "Время героев" Денис Шапкарин, в планах - сделать премию межрегиональной", - отмечается в сообщении.