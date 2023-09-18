https://ria.ru/20230918/premii-1896931754.html

Лучшие учителя России удостоены премии

Лучшие учителя России удостоены премии - РИА Новости, 18.09.2023

Лучшие учителя России удостоены премии

В 2023 году, объявленном указом Президента России Годом педагога и наставника, выросло число учителей, получающих премии за достижения в педагогической... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T11:42

2023-09-18T11:42

2023-09-18T12:02

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

сн_образование

социальный навигатор

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896930867_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_d932bf61d3a5e47f0cafbf1b3c7fc7c0.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В 2023 году, объявленном указом Президента России Годом педагога и наставника, выросло число учителей, получающих премии за достижения в педагогической деятельности – денежного поощрения в размере 200 тысяч рублей удостоены 1 250 педагогов из разных регионов России, сообщило Минпросвещения. Выплата премий осуществляется из федерального бюджета и не облагается налогом.Премии лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности присуждаются ежегодно ко Дню учителя. Минпросвещения России уже перечислены денежные средства учителям, удостоенным премии в текущем году."Профессия учителя по-настоящему уникальна, ведь она дает возможность не только профессионально расти и развивать свои способности, но и раскрывать таланты учеников, быть для них наставником и примером. Мы гордимся тем, что в наших школах работают яркие, творческие педагоги, готовые передавать свой опыт детям и воспитывать патриотов нашей страны. В Год педагога и наставника 1 250 учителей из разных регионов удостоены премии за свои достижения. Уверен, что ваши ученики гордятся вами!" – подчеркнул Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.Цель конкурса – стимулирование учителей к совершенствованию преподавательской и воспитательной деятельности, развитие их творческого и профессионального потенциала.Участниками конкурса могут стать учителя из всех регионов России, работающие в школах не менее трех лет и имеющие нагрузку не менее 18 часов в неделю.В 2023 году Минпросвещения России издан приказ от 11 августа 2023 г. № 604 "Об утверждении перечня учителей образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, которым выплачиваются премии за достижения в педагогической деятельности".

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор, россия