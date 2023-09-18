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Лучшие учителя России удостоены премии - РИА Новости, 18.09.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
11:42 18.09.2023 (обновлено: 12:02 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/premii-1896931754.html
Лучшие учителя России удостоены премии
Лучшие учителя России удостоены премии - РИА Новости, 18.09.2023
Лучшие учителя России удостоены премии
В 2023 году, объявленном указом Президента России Годом педагога и наставника, выросло число учителей, получающих премии за достижения в педагогической... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T11:42
2023-09-18T12:02
год педагога и наставника
общество
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В 2023 году, объявленном указом Президента России Годом педагога и наставника, выросло число учителей, получающих премии за достижения в педагогической деятельности – денежного поощрения в размере 200 тысяч рублей удостоены 1 250 педагогов из разных регионов России, сообщило Минпросвещения. Выплата премий осуществляется из федерального бюджета и не облагается налогом.Премии лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности присуждаются ежегодно ко Дню учителя. Минпросвещения России уже перечислены денежные средства учителям, удостоенным премии в текущем году."Профессия учителя по-настоящему уникальна, ведь она дает возможность не только профессионально расти и развивать свои способности, но и раскрывать таланты учеников, быть для них наставником и примером. Мы гордимся тем, что в наших школах работают яркие, творческие педагоги, готовые передавать свой опыт детям и воспитывать патриотов нашей страны. В Год педагога и наставника 1 250 учителей из разных регионов удостоены премии за свои достижения. Уверен, что ваши ученики гордятся вами!" – подчеркнул Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.Цель конкурса – стимулирование учителей к совершенствованию преподавательской и воспитательной деятельности, развитие их творческого и профессионального потенциала.Участниками конкурса могут стать учителя из всех регионов России, работающие в школах не менее трех лет и имеющие нагрузку не менее 18 часов в неделю.В 2023 году Минпросвещения России издан приказ от 11 августа 2023 г. № 604 "Об утверждении перечня учителей образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, которым выплачиваются премии за достижения в педагогической деятельности".
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общество, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор, россия
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов, СН_Образование, Социальный навигатор, Россия

Лучшие учителя России удостоены премии

© РИА Новости / Александр КряжевУчитель проводит урок
Учитель проводит урок - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В 2023 году, объявленном указом Президента России Годом педагога и наставника, выросло число учителей, получающих премии за достижения в педагогической деятельности – денежного поощрения в размере 200 тысяч рублей удостоены 1 250 педагогов из разных регионов России, сообщило Минпросвещения. Выплата премий осуществляется из федерального бюджета и не облагается налогом.
Премии лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности присуждаются ежегодно ко Дню учителя. Минпросвещения России уже перечислены денежные средства учителям, удостоенным премии в текущем году.
"Профессия учителя по-настоящему уникальна, ведь она дает возможность не только профессионально расти и развивать свои способности, но и раскрывать таланты учеников, быть для них наставником и примером. Мы гордимся тем, что в наших школах работают яркие, творческие педагоги, готовые передавать свой опыт детям и воспитывать патриотов нашей страны. В Год педагога и наставника 1 250 учителей из разных регионов удостоены премии за свои достижения. Уверен, что ваши ученики гордятся вами!" – подчеркнул Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
Цель конкурса – стимулирование учителей к совершенствованию преподавательской и воспитательной деятельности, развитие их творческого и профессионального потенциала.
Участниками конкурса могут стать учителя из всех регионов России, работающие в школах не менее трех лет и имеющие нагрузку не менее 18 часов в неделю.
В 2023 году Минпросвещения России издан приказ от 11 августа 2023 г. № 604 "Об утверждении перечня учителей образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, которым выплачиваются премии за достижения в педагогической деятельности".
 
Год педагога и наставникаОбществоСергей КравцовСН_ОбразованиеСоциальный навигаторРоссия
 
 
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