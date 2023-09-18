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Бронепоезд Ким Чен Ына проехал по России более четырех тысяч километров - РИА Новости, 18.09.2023
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04:07 18.09.2023 (обновлено: 10:53 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/poezd-1896880292.html
Бронепоезд Ким Чен Ына проехал по России более четырех тысяч километров
Бронепоезд Ким Чен Ына проехал по России более четырех тысяч километров - РИА Новости, 18.09.2023
Бронепоезд Ким Чен Ына проехал по России более четырех тысяч километров
За время нынешнего визита лидера КНДР Ким Чен Ына его поезд проехал по российским железным дорогам более четырех тысяч километров, посчитало РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T04:07
2023-09-18T10:53
ким чен ын
московское центральное кольцо (мцк)
россия
комсомольск-на-амуре
санкт-петербург
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. За время нынешнего визита лидера КНДР Ким Чен Ына его поезд проехал по российским железным дорогам более четырех тысяч километров, посчитало РИА Новости.Визит Ким Чен Ына продолжался с 12 по 17 сентября. Его знаменитый бронепоезд рано утром 12 сентября пересек границу по мосту через реку Туманная и прибыл на станцию Хасан. За эти дни Ким побывал на космодроме Восточный, в Комсомольске-на-Амуре, на аэродроме Кневичи в Приморье и во Владивостоке. А 17 сентября его бронепоезд отправился в обратный путь со станции Артем-Приморский-1.Исходя из публично известных точек маршрута, поезд лидера КНДР преодолел по железным дорогам России более четырех тысяч километров. Для сравнения: это протяженность Байкало-Амурской магистрали, 70 кругов по Московскому центральному кольцу или три путешествия из Петербурга в Москву и обратно.
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россия
комсомольск-на-амуре
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ким чен ын, московское центральное кольцо (мцк), россия, комсомольск-на-амуре, санкт-петербург
Ким Чен Ын, Московское центральное кольцо (МЦК), Россия, Комсомольск-на-Амуре, Санкт-Петербург
Бронепоезд Ким Чен Ына проехал по России более четырех тысяч километров

Поезд Ким Чен Ына в ходе визита в Россию проехал более четырех тысяч километров

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПоезд председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына
Поезд председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Поезд председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. За время нынешнего визита лидера КНДР Ким Чен Ына его поезд проехал по российским железным дорогам более четырех тысяч километров, посчитало РИА Новости.
Визит Ким Чен Ына продолжался с 12 по 17 сентября. Его знаменитый бронепоезд рано утром 12 сентября пересек границу по мосту через реку Туманная и прибыл на станцию Хасан.
За эти дни Ким побывал на космодроме Восточный, в Комсомольске-на-Амуре, на аэродроме Кневичи в Приморье и во Владивостоке. А 17 сентября его бронепоезд отправился в обратный путь со станции Артем-Приморский-1.
Исходя из публично известных точек маршрута, поезд лидера КНДР преодолел по железным дорогам России более четырех тысяч километров. Для сравнения: это протяженность Байкало-Амурской магистрали, 70 кругов по Московскому центральному кольцу или три путешествия из Петербурга в Москву и обратно.
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Ким Чен ЫнМосковское центральное кольцо (МЦК)РоссияКомсомольск-на-АмуреСанкт-Петербург
 
 
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