https://ria.ru/20230918/peregovory-1896891498.html

МИД Китая назвал переговоры Ван И и Салливана откровенными

МИД Китая назвал переговоры Ван И и Салливана откровенными - РИА Новости, 18.09.2023

МИД Китая назвал переговоры Ван И и Салливана откровенными

Переговоры главы МИД КНР Ван И и помощника президента по нацбезопасности Джейка Салливана на Мальте были откровенными, содержательными и конструктивными,... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T07:55

2023-09-18T07:55

2023-09-18T07:55

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ван и (политик)

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ПЕКИН, 18 сен - РИА Новости. Переговоры главы МИД КНР Ван И и помощника президента по нацбезопасности Джейка Салливана на Мальте были откровенными, содержательными и конструктивными, стороны договорились поддерживать коммуникации на высоком уровне, сообщил МИД КНР. "Стороны провели откровенные, содержательные, конструктивные стратегические коммуникации по вопросам стабилизации и улучшения китайско-американских отношений", - говорится в сообщении МИД. Отмечается, что Ван И подчеркнул, что тайваньский вопрос является главной красной чертой в двусторонних отношениях, через которую нельзя переступать. "Стороны согласились продолжить реализацию консенсуса, достигнутого главами двух стран на острове Бали, поддерживать коммуникации на высоком уровне, а также провести китайско-американские консультации по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона, морским делам и вопросам внешней политики", - говорится в сообщении. Ранее агентство Блумберг сообщило, что Салливан и Ван И на Мальте также обсудили возможность встречи американского президента Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Позже высокопоставленная представительница американской администрации заявила, что США пока нечего сообщить о возможной будущей встрече Байдена и Си Цзиньпина.

https://ria.ru/20230917/davlenie-1896861282.html

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в мире, китай, мальта, бали, ван и (политик), джейк салливан, джо байден