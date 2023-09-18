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МИД Китая назвал переговоры Ван И и Салливана откровенными - РИА Новости, 18.09.2023
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07:55 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/peregovory-1896891498.html
МИД Китая назвал переговоры Ван И и Салливана откровенными
МИД Китая назвал переговоры Ван И и Салливана откровенными - РИА Новости, 18.09.2023
МИД Китая назвал переговоры Ван И и Салливана откровенными
Переговоры главы МИД КНР Ван И и помощника президента по нацбезопасности Джейка Салливана на Мальте были откровенными, содержательными и конструктивными,... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T07:55
2023-09-18T07:55
в мире
китай
мальта
бали
ван и (политик)
джейк салливан
джо байден
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ПЕКИН, 18 сен - РИА Новости. Переговоры главы МИД КНР Ван И и помощника президента по нацбезопасности Джейка Салливана на Мальте были откровенными, содержательными и конструктивными, стороны договорились поддерживать коммуникации на высоком уровне, сообщил МИД КНР. "Стороны провели откровенные, содержательные, конструктивные стратегические коммуникации по вопросам стабилизации и улучшения китайско-американских отношений", - говорится в сообщении МИД. Отмечается, что Ван И подчеркнул, что тайваньский вопрос является главной красной чертой в двусторонних отношениях, через которую нельзя переступать. "Стороны согласились продолжить реализацию консенсуса, достигнутого главами двух стран на острове Бали, поддерживать коммуникации на высоком уровне, а также провести китайско-американские консультации по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона, морским делам и вопросам внешней политики", - говорится в сообщении. Ранее агентство Блумберг сообщило, что Салливан и Ван И на Мальте также обсудили возможность встречи американского президента Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Позже высокопоставленная представительница американской администрации заявила, что США пока нечего сообщить о возможной будущей встрече Байдена и Си Цзиньпина.
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в мире, китай, мальта, бали, ван и (политик), джейк салливан, джо байден
В мире, Китай, Мальта, Бали, Ван И (политик), Джейк Салливан, Джо Байден
МИД Китая назвал переговоры Ван И и Салливана откровенными

МИД КНР: переговоры Ван И и помощника Байдена Салливана были откровенными

© AP Photo / Petros GiannakourisМинистр иностранных дел Китая Ван И на пресс-конференции
Министр иностранных дел Китая Ван И на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Министр иностранных дел Китая Ван И на пресс-конференции. Архивное фото
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ПЕКИН, 18 сен - РИА Новости. Переговоры главы МИД КНР Ван И и помощника президента по нацбезопасности Джейка Салливана на Мальте были откровенными, содержательными и конструктивными, стороны договорились поддерживать коммуникации на высоком уровне, сообщил МИД КНР.
«
"Стороны провели откровенные, содержательные, конструктивные стратегические коммуникации по вопросам стабилизации и улучшения китайско-американских отношений", - говорится в сообщении МИД.
Отмечается, что Ван И подчеркнул, что тайваньский вопрос является главной красной чертой в двусторонних отношениях, через которую нельзя переступать.
"Стороны согласились продолжить реализацию консенсуса, достигнутого главами двух стран на острове Бали, поддерживать коммуникации на высоком уровне, а также провести китайско-американские консультации по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона, морским делам и вопросам внешней политики", - говорится в сообщении.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что Салливан и Ван И на Мальте также обсудили возможность встречи американского президента Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Позже высокопоставленная представительница американской администрации заявила, что США пока нечего сообщить о возможной будущей встрече Байдена и Си Цзиньпина.
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В миреКитайМальтаБалиВан И (политик)Джейк СалливанДжо Байден
 
 
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