МИД Китая назвал переговоры Ван И и Салливана откровенными
МИД КНР: переговоры Ван И и помощника Байдена Салливана были откровенными
© AP Photo / Petros GiannakourisМинистр иностранных дел Китая Ван И на пресс-конференции
© AP Photo / Petros Giannakouris
Министр иностранных дел Китая Ван И на пресс-конференции. Архивное фото
ПЕКИН, 18 сен - РИА Новости. Переговоры главы МИД КНР Ван И и помощника президента по нацбезопасности Джейка Салливана на Мальте были откровенными, содержательными и конструктивными, стороны договорились поддерживать коммуникации на высоком уровне, сообщил МИД КНР.
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"Стороны провели откровенные, содержательные, конструктивные стратегические коммуникации по вопросам стабилизации и улучшения китайско-американских отношений", - говорится в сообщении МИД.
Отмечается, что Ван И подчеркнул, что тайваньский вопрос является главной красной чертой в двусторонних отношениях, через которую нельзя переступать.
"Стороны согласились продолжить реализацию консенсуса, достигнутого главами двух стран на острове Бали, поддерживать коммуникации на высоком уровне, а также провести китайско-американские консультации по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона, морским делам и вопросам внешней политики", - говорится в сообщении.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что Салливан и Ван И на Мальте также обсудили возможность встречи американского президента Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Позже высокопоставленная представительница американской администрации заявила, что США пока нечего сообщить о возможной будущей встрече Байдена и Си Цзиньпина.