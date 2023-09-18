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Учителя положительно отзываются о новом едином учебнике истории

Учителя положительно отзываются о новом едином учебнике истории - РИА Новости, 18.09.2023

Учителя положительно отзываются о новом едином учебнике истории

С 1 сентября ученики 11-х классов обеспечены новыми учебниками по истории России: во все регионы страны доставлено более 755 тысяч экземпляров, сообщает... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T10:59

2023-09-18T10:59

2023-09-18T10:59

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. С 1 сентября ученики 11-х классов обеспечены новыми учебниками по истории России: во все регионы страны доставлено более 755 тысяч экземпляров, сообщает Минпросвещения. Новый учебник основан на принципах исторического суверенитета, объективности исторического знания, преемственности истории и уважения к прошлому нашей страны, отметили в ведомстве.Учителя из всех регионов смогли оперативно подготовиться к работе с новым учебником по истории для 11-го класса, используя электронную версию издания и методические материалы.Педагоги обращают внимание на то, что дополнительный материал по темам, размещенный после параграфов, помогает оптимально выстроить процесс подготовки к урокам, а ученики имеют возможность детально изучить тему, ознакомившись с архивными материалами, фото- и видеоконтентом. При этом вся информация структурирована и верифицирована."На мой взгляд, единые учебники – это важный этап изменения системы образования, который ведет к единству образовательного пространства для российских школьников. Хочется отметить, что параграфы написаны понятным языком, вопросы составлены грамотно и передают основные элементы изучаемой темы. Кроме того, после параграфов имеется дополнительный материал по теме. А это значительно упрощает подготовку урока для учителя и позволяет более детально раскрыть тему самому ученику", – отметила учитель истории и обществознания Николаевской средней школы Камчатского края Виктория Скрипникова.С начала учебного года одиннадцатиклассники изучают курс всеобщей истории, а затем приступят к изучению истории России в период с 1945 года до наших дней.В новый учебник по истории России также вошел раздел, связанный с современными историческими событиями."Учебник очень актуален и востребован, он дает возможность ребятам изучать архивные материалы и документы и делать выводы о том, как изменялись мировые политические тенденции и почему было принято решение о начале специальной военной операции. Информация преподнесена грамотно, понятно, мы можем использовать материалы не только на уроках, но и во внеурочной деятельности, при подготовке различных мероприятий, работе нашего школьного музея", – считает учитель истории и обществознания Бродковской школы Павловского района Алтайского края Елена Сенгилеева.В числе важных отличительных особенностей нового учебника – формат преподнесения материалов, наличие QR-кодов, понятный и доступный для всех стиль изложения, а также воспитательный аспект."Этот учебник более современный, и он действительно нужен нашим детям. В последнее время больше внимания уделяется формированию личности ребенка, его гражданской позиции, чувства патриотизма, сопричастности ко всему, что происходит вокруг. И конечно, учебник истории должен содержать верные акценты для того, чтобы эти личностные качества были сформированы. Ребята знакомятся с достижениями российских ученых, писателей, политических деятелей – и выстраивают свои ценностные и жизненные ориентиры, основываясь на их примерах", – отметила учитель истории и обществознания школы № 16 города Рязани Ирина Кондратьева.По мнению педагогов, в условиях избыточной информации, которая не всегда достоверна и корректна, современный учебник по истории необходим для комплексного понимания ребятами ряда геополитических процессов и для патриотического воспитания детей."Наши школьники уже занимаются по новым учебникам, и это очень важно. Патриотическое воспитание должно проходить через все образовательные и воспитательные мероприятия. На базе нашей школы функционируют первичные отделения "Юнармии" и Российского движения детей и молодежи "Движение Первых", организованы пространства, оформленные в соответствии с задачами патриотического воспитания, мы рассказываем детям о славных страницах истории нашей страны и нашего региона", – информировал генеральный директор Краевого центра образования города Хабаровска Петр Черемухин.Единый учебник дает возможность обеспечить высокое качество подготовки школьников из всех регионов."Очень важно, что мы работаем по единому учебнику и согласно единому стандарту, поэтому, даже если ребенок будет менять место обучения, у него не будет сложностей с освоением школьной программы", – считает заместитель директора, учитель истории гимназии № 22 города Белгорода Наталья Мухартова.В настоящее время уже ведется подготовка к следующему учебному году: все регионы заказали новые учебники для 10-х классов. Во все школы страны будет доставлено свыше 720 тысяч экземпляров книг."Все учебники истории для 11-го класса были доставлены в регионы своевременно, чтобы одиннадцатиклассники смогли начать учебный год с изучения предмета по новому учебнику. Подчеркну, что это первый единый учебник для всей страны. До конца 2025 года мы подготовим единые учебники по всем предметам, ведь их использование позволяет нам укрепить единое образовательное пространство, чтобы каждый школьник, вне зависимости от места проживания или школы, получал качественные знания, учился по самым передовым учебникам. Сегодня работа продолжается. Совместно с регионами организуем закупку учебников для 10-х классов. Также формируется авторский коллектив, который будет работать над единым учебником обществознания", – сказал Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.Новый учебник состоит из четырех томов: тома "История России" для 10-го класса, охватывающего период 1914–1945 годов, также тома "История России" для 11-го класса, в котором рассказывается о событиях с 1945 года по настоящее время, и, соответственно, двух томов по всеобщей истории для 10–11-х классов.Воспитательный компонент учебника формирует у учащихся уважительное отношение к Родине, традиционным российским духовно-нравственным ценностям, культуре и истории в целом.Авторы учебника – помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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