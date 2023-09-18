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Опыт позволит воронежскому губернатору развивать регион, заявили в облдуме - РИА Новости, 18.09.2023
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Воронежская область
 
14:07 18.09.2023 (обновлено: 14:57 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/opyt-1896981925.html
Опыт позволит воронежскому губернатору развивать регион, заявили в облдуме
Опыт позволит воронежскому губернатору развивать регион, заявили в облдуме - РИА Новости, 18.09.2023
Опыт позволит воронежскому губернатору развивать регион, заявили в облдуме
Управленческий опыт позволит избранному губернатору Воронежской области Александру Гусеву успешно реализовать планы по развитию региона, заявил спикер... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T14:07
2023-09-18T14:57
политика
россия
владимир нетесов
александр гусев (губернатор)
игорь щеголев
воронежская областная дума
госдума рф
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 18 сен - РИА Новости. Управленческий опыт позволит избранному губернатору Воронежской области Александру Гусеву успешно реализовать планы по развитию региона, заявил спикер регионального парламента Владимир Нетёсов. Торжественное заседание Воронежской областной думы, посвященное принятию присяги и вступлению в должность победившего на выборах главы региона губернатора Александра Гусева, состоялось 16 сентября. Провел его председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов. На заседании присутствовали полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, сенаторы Российской Федерации и депутаты Госдумы, руководители исполнительных органов, органов местного самоуправления, общественных организаций Воронежской области, Воронежской митрополии. Владимир Нетёсов поприветствовал гостей церемонии и сообщил, что кворум имеется, заседание парламента правомочно решать все вопросы. После утверждения повестки дня заседания, в которой был внесен один вопрос "О принятии присяги губернатором", спикер регионального законодательного собрания пригласил на сцену председателя избиркома Воронежской области Илью Иванова. Он сообщил, что выборы главы региона признаны состоявшимися. "Уверен, что профессиональные качества и накопленный управленческий опыт позволят губернатору успешно реализовать планы, направленные на дальнейшее социально-экономическое развитие региона, укрепление его позиций среди других субъектов РФ, приумножение человеческого капитала, повышение благосостояния жителей Воронежской области", - сказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
https://realty.ria.ru/20230704/voronezh-1882186981.html
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политика, россия, владимир нетесов, александр гусев (губернатор), игорь щеголев, воронежская областная дума, госдума рф
Политика, Россия, Владимир Нетесов, Александр Гусев (губернатор), Игорь Щеголев, Воронежская областная Дума, Госдума РФ, Воронежская область
Опыт позволит воронежскому губернатору развивать регион, заявили в облдуме

Нетесов: опыт позволит воронежскому губернатору Гусеву развивать регион

© Depositphotos.com / mulderphotoВид на Воронеж
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© Depositphotos.com / mulderphoto
Вид на Воронеж. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 18 сен - РИА Новости. Управленческий опыт позволит избранному губернатору Воронежской области Александру Гусеву успешно реализовать планы по развитию региона, заявил спикер регионального парламента Владимир Нетёсов.
Торжественное заседание Воронежской областной думы, посвященное принятию присяги и вступлению в должность победившего на выборах главы региона губернатора Александра Гусева, состоялось 16 сентября. Провел его председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
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На заседании присутствовали полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, сенаторы Российской Федерации и депутаты Госдумы, руководители исполнительных органов, органов местного самоуправления, общественных организаций Воронежской области, Воронежской митрополии.
Владимир Нетёсов поприветствовал гостей церемонии и сообщил, что кворум имеется, заседание парламента правомочно решать все вопросы. После утверждения повестки дня заседания, в которой был внесен один вопрос "О принятии присяги губернатором", спикер регионального законодательного собрания пригласил на сцену председателя избиркома Воронежской области Илью Иванова. Он сообщил, что выборы главы региона признаны состоявшимися.
"Уверен, что профессиональные качества и накопленный управленческий опыт позволят губернатору успешно реализовать планы, направленные на дальнейшее социально-экономическое развитие региона, укрепление его позиций среди других субъектов РФ, приумножение человеческого капитала, повышение благосостояния жителей Воронежской области", - сказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
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