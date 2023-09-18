https://ria.ru/20230918/oon-1897078890.html

Заместитель генсека ООН по глобальным коммуникациям попала в аварию

Заместитель генсека ООН по глобальным коммуникациям попала в аварию - РИА Новости, 18.09.2023

Заместитель генсека ООН по глобальным коммуникациям попала в аварию

Заместитель генсека ООН по глобальным коммуникациям Мелисса Флеминг сообщила, что в преддверии недели заседаний Генассамблеи ООН в Нью-Йорке попала в аварию... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T19:59

2023-09-18T19:59

2023-09-18T19:59

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Заместитель генсека ООН по глобальным коммуникациям Мелисса Флеминг сообщила, что в преддверии недели заседаний Генассамблеи ООН в Нью-Йорке попала в аварию из-за водителя, проехавшего на красный свет. "Неделя заседаний Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке означает хаос повсюду на дорогах и раздраженных водителей. Я всегда выбираю велосипед, но сегодня у меня случилась авария с автомобилем, который разогнался и проехал на красный свет. Повезло, что остались только порезы и синяки. Берегите себя!", - написала Флеминг в соцсети X (бывшая Twitter). Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет в штаб-квартире ООН с 18 по 26 сентября. Общие прения, в ходе которых лидеры делегаций выступят с обращениями, начнутся 19 сентября.

https://ria.ru/20230915/evrosoyuz-1896403020.html

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в мире, авто, нью-йорк (город), мелисса флеминг, оон, генеральная ассамблея оон, twitter