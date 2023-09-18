Рейтинг@Mail.ru
Заместитель генсека ООН по глобальным коммуникациям попала в аварию - РИА Новости, 18.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:59 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/oon-1897078890.html
Заместитель генсека ООН по глобальным коммуникациям попала в аварию
Заместитель генсека ООН по глобальным коммуникациям попала в аварию - РИА Новости, 18.09.2023
Заместитель генсека ООН по глобальным коммуникациям попала в аварию
Заместитель генсека ООН по глобальным коммуникациям Мелисса Флеминг сообщила, что в преддверии недели заседаний Генассамблеи ООН в Нью-Йорке попала в аварию... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T19:59
2023-09-18T19:59
в мире
авто
нью-йорк (город)
мелисса флеминг
оон
генеральная ассамблея оон
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150902/48/1509024828_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a0ae13cda939d65116180a73ad2c8d58.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Заместитель генсека ООН по глобальным коммуникациям Мелисса Флеминг сообщила, что в преддверии недели заседаний Генассамблеи ООН в Нью-Йорке попала в аварию из-за водителя, проехавшего на красный свет. "Неделя заседаний Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке означает хаос повсюду на дорогах и раздраженных водителей. Я всегда выбираю велосипед, но сегодня у меня случилась авария с автомобилем, который разогнался и проехал на красный свет. Повезло, что остались только порезы и синяки. Берегите себя!", - написала Флеминг в соцсети X (бывшая Twitter). Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет в штаб-квартире ООН с 18 по 26 сентября. Общие прения, в ходе которых лидеры делегаций выступят с обращениями, начнутся 19 сентября.
https://ria.ru/20230915/evrosoyuz-1896403020.html
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150902/48/1509024828_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4716ff4cb05d75b6f12fc0dc54197025.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, авто, нью-йорк (город), мелисса флеминг, оон, генеральная ассамблея оон, twitter
В мире, Авто, Нью-Йорк (город), Мелисса Флеминг, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Twitter
Заместитель генсека ООН по глобальным коммуникациям попала в аварию

Заместитель генсека ООН по глобальным коммуникациям Флеминг попала в аварию

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНа одной из улиц в Нью-Йорке
На одной из улиц в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
На одной из улиц в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Заместитель генсека ООН по глобальным коммуникациям Мелисса Флеминг сообщила, что в преддверии недели заседаний Генассамблеи ООН в Нью-Йорке попала в аварию из-за водителя, проехавшего на красный свет.
"Неделя заседаний Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке означает хаос повсюду на дорогах и раздраженных водителей. Я всегда выбираю велосипед, но сегодня у меня случилась авария с автомобилем, который разогнался и проехал на красный свет. Повезло, что остались только порезы и синяки. Берегите себя!", - написала Флеминг в соцсети X (бывшая Twitter).
Женщина проходит мимо флагов ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Это незаконно: Евросоюз в панике от сближения России и Северной Кореи
15 сентября, 08:00
Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет в штаб-квартире ООН с 18 по 26 сентября. Общие прения, в ходе которых лидеры делегаций выступят с обращениями, начнутся 19 сентября.
 
В миреАвтоНью-Йорк (город)Мелисса ФлемингООНГенеральная Ассамблея ООНTwitter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала