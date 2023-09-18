https://ria.ru/20230918/oon-1897053130.html

Россия надеется, что ООН признает неприемлемость иска Украины о геноциде

Россия надеется, что ООН признает неприемлемость иска Украины о геноциде - РИА Новости, 18.09.2023

Россия надеется, что ООН признает неприемлемость иска Украины о геноциде

Россия рассчитывает, что Международный суд ООН воспримет доводы российской стороны о неприемлемости иска Украины от февраля 2022 года по конвенции о геноциде и... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T18:13

2023-09-18T18:13

2023-09-18T19:13

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ГААГА, 18 сен - РИА Новости. Россия рассчитывает, что Международный суд ООН воспримет доводы российской стороны о неприемлемости иска Украины от февраля 2022 года по конвенции о геноциде и снимет его с рассмотрения, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин, представляющий интересы российской стороны в суде.Международный суд ООН в Гааге в понедельник начал слушания по иску Украины против России от февраля 2022 года о нарушении конвенции о геноциде в связи со специальной военной операцией на Украине. Этот блок слушаний посвящен предварительным возражениям, выдвинутым Российской Федерацией, и продлится до 27 сентября."Российская Федерация выдвинула шесть возражений против наличия у суда юрисдикции по данному делу и неприемлемости украинского иска. Каждое из них - самостоятельный юридический аргумент, позволяющий прекратить разбирательство на текущей предварительной стадии... Рассчитываем, что суд воспримет наши доводы и снимет абсурдный украинский иск с рассмотрения", - сказал Кузьмин в беседе с РИА Новости.Он подчеркнул, что самое главное - это то, что Украина не обвиняет Россию в совершении геноцида или несоблюдении обязательств по его предотвращению, а, напротив, заявляет, что никакого геноцида не было. Что касается обвинений Киева в якобы злоупотреблении Россией конвенцией о геноциде для признания ДНР и ЛНР и проведения спецоперации, дипломат напомнил, что конвенция не регулирует эти вопросы."Россия осуществила признание ДНР и ЛНР на основании принципа самоопределения народов, зафиксированного в статье 1 Устава ООН. А проведение СВО основано на праве на индивидуальную и коллективную самооборону, закрепленном в статье 51 Устава ООН", - отметил представитель делегации РФ.Относительно так называемого "права на гуманитарную интервенцию", посол подчеркнул, что Россия всегда последовательно выступала против подобной вольной трактовки международного права, еще со времен незаконных бомбардировок Югославии странами НАТО. "По этим и другим основаниям, детально изложенным в письменных возражениях российской стороны и озвученным сегодня суду нашими представителями, украинские требования должны быть отклонены на предварительной юрисдикционной стадии", - заявил Кузьмин.Украина 26 февраля 2022 года после начала российской военной спецоперации подала в Международный суд ООН иск против России. Разбирательство касается конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал иск основанным на "извращенной логике" и подчеркнул, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия.В своем заявлении украинская сторона попросила суд распорядиться о временных мерах. Постановлением от 16 марта 2022 года суд призвал РФ немедленно приостановить военную операцию на территории Украины, обеспечить, чтобы все вооруженные формирования, организации и лица под контролем РФ не предпринимали никаких действий в целях содействия военной операции, а также призвал обе стороны воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить судебное разбирательство или затруднить его разрешение.Россия 3 октября 2022 года выдвинула предварительные возражения против юрисдикции суда и приемлемости иска, в связи с чем разбирательство по существу было приостановлено.В июне 2023 года Международный суд ООН разрешил более 30 государствам присоединится к иску Украины против РФ. Суд указал 5 июля 2023 года в качестве крайнего срока для подачи письменных замечаний этими государствами. Тридцать одно государство, которое присоединилось к рассмотрению дела, представило письменные заявления к этому сроку.

https://ria.ru/20230609/krym-1877251898.html

https://ria.ru/20230914/ekspert-1896391169.html

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украина, россия, оон, сергей лавров, ситуация в днр и лнр, политика, в мире, донецкая народная республика, нато