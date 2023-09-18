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Россия обсудит в ООН информационную безопасность, заявил Небензя - РИА Новости, 18.09.2023
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08:57 18.09.2023 (обновлено: 10:35 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/oon-1896895692.html
Россия обсудит в ООН информационную безопасность, заявил Небензя
Россия обсудит в ООН информационную безопасность, заявил Небензя - РИА Новости, 18.09.2023
Россия обсудит в ООН информационную безопасность, заявил Небензя
Россия проведет 22 сентября на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН мероприятие по теме международной информационной безопасности, заявил в... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T08:57
2023-09-18T10:35
россия
василий небензя
сергей вершинин
сергей лавров
оон
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ООН, 18 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Россия проведет 22 сентября на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН мероприятие по теме международной информационной безопасности, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Если формат нашего интервью допускает рекламный блок, то хотел бы прорекламировать организуемое нашей делегацией мероприятие "на полях" по тематике международной информационной безопасности 22 сентября", - сказал Небензя. По его словам, мероприятие пройдет под председательством замглавы МИД РФ Сергея Вершинина и будет посвящено 25-летию начала дискуссии по теме международной информационной безопасности в ООН, "которая была запущена по инициативе России еще в 1998 году". Как указал Небензя, тематика международной информационной безопасности сейчас "на гребне волны". Россия видит большой интерес к ней со стороны делегаций в ООН и рассчитывает, что дискуссия получится полезной", - добавил постпред. Неделя высокого уровня пройдет с 18 по 26 сентября. Главы делегаций выступят с обращениями в ходе общих прений, которые начнутся 19 сентября. Выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который возглавляет российскую делегацию, намечено на 23 сентября. Читайте полный текст интервью Василия Небензи &gt;&gt;
https://ria.ru/20230918/oon-1896895162.html
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россия, василий небензя, сергей вершинин, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон, в мире
Россия, Василий Небензя, Сергей Вершинин, Сергей Лавров, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, В мире
Россия обсудит в ООН информационную безопасность, заявил Небензя

Небензя: Россия проведет в ООН мероприятие по информационной безопасности

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 18 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Россия проведет 22 сентября на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН мероприятие по теме международной информационной безопасности, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Если формат нашего интервью допускает рекламный блок, то хотел бы прорекламировать организуемое нашей делегацией мероприятие "на полях" по тематике международной информационной безопасности 22 сентября", - сказал Небензя.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
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По его словам, мероприятие пройдет под председательством замглавы МИД РФ Сергея Вершинина и будет посвящено 25-летию начала дискуссии по теме международной информационной безопасности в ООН, "которая была запущена по инициативе России еще в 1998 году".
Как указал Небензя, тематика международной информационной безопасности сейчас "на гребне волны". Россия видит большой интерес к ней со стороны делегаций в ООН и рассчитывает, что дискуссия получится полезной", - добавил постпред.
Неделя высокого уровня пройдет с 18 по 26 сентября. Главы делегаций выступят с обращениями в ходе общих прений, которые начнутся 19 сентября. Выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который возглавляет российскую делегацию, намечено на 23 сентября.
Читайте полный текст интервью Василия Небензи >>
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
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РоссияВасилий НебензяСергей ВершининСергей ЛавровООНГенеральная Ассамблея ООНВ мире
 
 
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