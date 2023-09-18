Небензя заявил, что у Гутерреша нет рычагов для решения зерновой сделки
Небензя: Гутерреш и его команда не имеют рычагов для решения зерновой сделки
Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 18 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. У генсека ООН Антониу Гутерреша и его команды нет рычагов для решения системных проблем с реализацией российской части "продуктовой сделки", заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"К сожалению, приходится констатировать – и ооновцам уже не раз приходилось самим признавать это публично – генсекретарь и его команда "не имеют рычагов" для решения системных проблем, хотя и действительно стараются", - сказал Небензя.
При этом, по его словам, российская сторона "не сидит сложа руки" и продолжает оказывать реальную помощь наименее развитым странам Африки, Азии и Ближнего Востока.
"Президент России подробно освещает эти усилия в своих выступлениях. Как и называл четкие условия возвращения России в "черноморскую инициативу". Мы их подробно излагали и здесь. И это никакой не шантаж, как это пытаются представить на Западе, а требования выполнить то, что нам обещали год назад", - подчеркнул он.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.