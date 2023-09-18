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В России создали систему для моделирования полезных микробов - РИА Новости, 18.09.2023
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Наука
 
03:00 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/nauka-1895040031.html
В России создали систему для моделирования полезных микробов
В России создали систему для моделирования полезных микробов - РИА Новости, 18.09.2023
В России создали систему для моделирования полезных микробов
Программный комплекс для работы с геномами микроорганизмов создали ученые ИЦиГ СО РАН. По их словам, разработка поможет упорядочить данные о генетическом... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T03:00
2023-09-18T03:00
наука
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
институт цитологии и генетики (ициг со ран)
россия
алексей мухин
российская академия наук
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Программный комплекс для работы с геномами микроорганизмов создали ученые ИЦиГ СО РАН. По их словам, разработка поможет упорядочить данные о генетическом материале бактерий, будет способствовать дальнейшим исследованиям и выведению новых полезных штаммов микробов. Результаты опубликованы в сборнике конференции Parallel Computing Technologies.Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (ИЦиГ СО РАН) разработали программный комплекс для анализа геномов микроорганизмов.По словам экспертов, разработка важна не только для упорядочивания данных в самом хранилище, но и для проведения сравнительного анализа разных организмов друг с другом с целью дальнейшего планирования новых генетических экспериментов (например, добавление новых генов методами генной инженерии).Специалисты отметили, что сегодня в хранилище геномов микроорганизмов, с которым работают ученые ИЦиГ, находится информация о порядка полутора тысяч штаммов, причем эти данные разнородные, начиная от простых коротких прочтений и собранных геномов и заканчивая полногеномными аннотациями и математическими моделями.Понятие "полногеномная аннотация" подразумевает получение полной последовательности генетически наследуемой информации генома. Далее с помощью аналитических программ определяется то, какие функциональные гены там находятся. Ученые могут использовать созданное программное обеспечение для сравнения различных штаммов и прогнозирования новых свойств микробов.Исследователи ведут также поиск оптимальных метаболических путей для эффективного производства полезных веществ (например, аминокислот) с помощью изменения генетического набора либо среды обитания микроорганизмов.&quot;Использование бактерий в производстве веществ для фармакологии, кормовых добавок, бытовой химии – это уже чисто прикладная задача, которая подразумевает работу по соглашениям с промышленными партнерами&quot;, – прокомментировал младший научный сотрудник сектора биоинформатики и информационных технологий в генетике ИЦиГ СО РАН, выпускник аспирантуры ИЦиГ Алексей Мухин.Он добавил, что сейчас проект используют в рамках одного исследовательского центра, в перспективе он будет доступен и другим ученым, работающим с геномами бактерий. Биологи ИЦиГ СО РАН с помощью разработанного программного комплекса проводят аналитические вычисления на уже собранных и аннотированных геномах без применения экспериментальных методов."Предложенная система решает задачи института в представлении генетической информации наших штаммов в совокупности с математическими моделями метаболизма", – подчеркнул Мухин.В данном проекте работают биологи, математики и программисты.В ИЦиГ СО РАН отметили важность того, что в проекте задействованы молодые ученые:"IT-специалист Алексей Мухин пришел в научную аспирантуру ИЦиГ и со временем занял одну из ключевых ролей в нашем коллективе, ведущем разработки в области математического моделирования микроорганизмов. Его вклад стал именно тем "кирпичиком", которого им не хватало, поскольку в коллективе преобладают генетики и биологи. Так научная аспирантура дает старт карьере молодого ученого, а институту позволяет привлекать необходимые молодые таланты в работу своих исследовательских групп", – рассказал ведущий научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Сергей Лашин.По словам специалистов ИЦиГ СО РАН, важность создания собственного программного обеспечения подчеркивали, в частности, на круглом столе, организованном Курчатовским геномным центром на X Международном форуме технологического развития "Технопром-2023".
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наука, университетская наука, навигатор абитуриента, институт цитологии и генетики (ициг со ран), россия, алексей мухин, российская академия наук, экология в россии, генетика, бактерии
Наука, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Институт цитологии и генетики (ИЦиГ СО РАН), Россия, Алексей Мухин, Российская академия наук, Экология в России, генетика, Бактерии

В России создали систему для моделирования полезных микробов

© Fotolia / ET1972Чашка Петри с бактериями
Чашка Петри с бактериями - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© Fotolia / ET1972
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МОСКВА, 18 сен РИА Новости. Программный комплекс для работы с геномами микроорганизмов создали ученые ИЦиГ СО РАН. По их словам, разработка поможет упорядочить данные о генетическом материале бактерий, будет способствовать дальнейшим исследованиям и выведению новых полезных штаммов микробов. Результаты опубликованы в сборнике конференции Parallel Computing Technologies.
Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (ИЦиГ СО РАН) разработали программный комплекс для анализа геномов микроорганизмов.
По словам экспертов, разработка важна не только для упорядочивания данных в самом хранилище, но и для проведения сравнительного анализа разных организмов друг с другом с целью дальнейшего планирования новых генетических экспериментов (например, добавление новых генов методами генной инженерии).
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Специалисты отметили, что сегодня в хранилище геномов микроорганизмов, с которым работают ученые ИЦиГ, находится информация о порядка полутора тысяч штаммов, причем эти данные разнородные, начиная от простых коротких прочтений и собранных геномов и заканчивая полногеномными аннотациями и математическими моделями.
Понятие "полногеномная аннотация" подразумевает получение полной последовательности генетически наследуемой информации генома. Далее с помощью аналитических программ определяется то, какие функциональные гены там находятся. Ученые могут использовать созданное программное обеспечение для сравнения различных штаммов и прогнозирования новых свойств микробов.
Исследователи ведут также поиск оптимальных метаболических путей для эффективного производства полезных веществ (например, аминокислот) с помощью изменения генетического набора либо среды обитания микроорганизмов.
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"Использование бактерий в производстве веществ для фармакологии, кормовых добавок, бытовой химии – это уже чисто прикладная задача, которая подразумевает работу по соглашениям с промышленными партнерами", – прокомментировал младший научный сотрудник сектора биоинформатики и информационных технологий в генетике ИЦиГ СО РАН, выпускник аспирантуры ИЦиГ Алексей Мухин.

Он добавил, что сейчас проект используют в рамках одного исследовательского центра, в перспективе он будет доступен и другим ученым, работающим с геномами бактерий. Биологи ИЦиГ СО РАН с помощью разработанного программного комплекса проводят аналитические вычисления на уже собранных и аннотированных геномах без применения экспериментальных методов.
"Предложенная система решает задачи института в представлении генетической информации наших штаммов в совокупности с математическими моделями метаболизма", – подчеркнул Мухин.
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В данном проекте работают биологи, математики и программисты.
В ИЦиГ СО РАН отметили важность того, что в проекте задействованы молодые ученые:
"IT-специалист Алексей Мухин пришел в научную аспирантуру ИЦиГ и со временем занял одну из ключевых ролей в нашем коллективе, ведущем разработки в области математического моделирования микроорганизмов. Его вклад стал именно тем "кирпичиком", которого им не хватало, поскольку в коллективе преобладают генетики и биологи. Так научная аспирантура дает старт карьере молодого ученого, а институту позволяет привлекать необходимые молодые таланты в работу своих исследовательских групп", – рассказал ведущий научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Сергей Лашин.
По словам специалистов ИЦиГ СО РАН, важность создания собственного программного обеспечения подчеркивали, в частности, на круглом столе, организованном Курчатовским геномным центром на X Международном форуме технологического развития "Технопром-2023".
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НаукаНаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаИнститут цитологии и генетики (ИЦиГ СО РАН)РоссияАлексей МухинРоссийская академия наукЭкология в РоссиигенетикаБактерии
 
 
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