https://ria.ru/20230918/moskva-1897083763.html
Собянин назначил Кожина сенатором от Москвы
Собянин назначил Кожина сенатором от Москвы - РИА Новости, 18.09.2023
Собянин назначил Кожина сенатором от Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Владимира Кожина сенатором Совета Федерации от столицы, соответствующий указ опубликован на сайте мэра и правительства... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T20:20
2023-09-18T20:20
2023-09-18T20:20
политика
москва
россия
владимир кожин
сергей собянин
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152891/87/1528918729_0:0:2572:1447_1920x0_80_0_0_17267e93d30b6441a904af1483c0bc0f.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Владимира Кожина сенатором Совета Федерации от столицы, соответствующий указ опубликован на сайте мэра и правительства города. "В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2020 года №439-ФЗ "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ" наделить полномочиями сенатора РФ - представителя от исполнительного органа государственной власти города Москвы Кожина Владимира Игоревича на срок полномочий мэра Москвы", - говорится в указе.
https://radiosputnik.ria.ru/20230918/mer-1896974748.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152891/87/1528918729_0:0:2572:1929_1920x0_80_0_0_28e0da99bf8cb151d097c9eea5e1097f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, россия, владимир кожин, сергей собянин, совет федерации рф
Политика, Москва, Россия, Владимир Кожин, Сергей Собянин, Совет Федерации РФ
Собянин назначил Кожина сенатором от Москвы
Собянин назначил Кожина сенатором от Москвы