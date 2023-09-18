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Собянин назначил Кожина сенатором от Москвы - РИА Новости, 18.09.2023
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20:20 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/moskva-1897083763.html
Собянин назначил Кожина сенатором от Москвы
Собянин назначил Кожина сенатором от Москвы - РИА Новости, 18.09.2023
Собянин назначил Кожина сенатором от Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Владимира Кожина сенатором Совета Федерации от столицы, соответствующий указ опубликован на сайте мэра и правительства... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T20:20
2023-09-18T20:20
политика
москва
россия
владимир кожин
сергей собянин
совет федерации рф
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Владимира Кожина сенатором Совета Федерации от столицы, соответствующий указ опубликован на сайте мэра и правительства города. "В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2020 года №439-ФЗ "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ" наделить полномочиями сенатора РФ - представителя от исполнительного органа государственной власти города Москвы Кожина Владимира Игоревича на срок полномочий мэра Москвы", - говорится в указе.
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политика, москва, россия, владимир кожин, сергей собянин, совет федерации рф
Политика, Москва, Россия, Владимир Кожин, Сергей Собянин, Совет Федерации РФ
Собянин назначил Кожина сенатором от Москвы

Собянин назначил Кожина сенатором от Москвы

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Кожин
Владимир Кожин - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Кожин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Владимира Кожина сенатором Совета Федерации от столицы, соответствующий указ опубликован на сайте мэра и правительства города.
"В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2020 года №439-ФЗ "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ" наделить полномочиями сенатора РФ - представителя от исполнительного органа государственной власти города Москвы Кожина Владимира Игоревича на срок полномочий мэра Москвы", - говорится в указе.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина в Московском концертном зале Зарядье - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
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ПолитикаМоскваРоссияВладимир КожинСергей СобянинСовет Федерации РФ
 
 
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