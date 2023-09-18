https://ria.ru/20230918/moskva-1897083763.html

Собянин назначил Кожина сенатором от Москвы

Собянин назначил Кожина сенатором от Москвы - РИА Новости, 18.09.2023

Собянин назначил Кожина сенатором от Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Владимира Кожина сенатором Совета Федерации от столицы, соответствующий указ опубликован на сайте мэра и правительства... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T20:20

2023-09-18T20:20

2023-09-18T20:20

политика

москва

россия

владимир кожин

сергей собянин

совет федерации рф

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Владимира Кожина сенатором Совета Федерации от столицы, соответствующий указ опубликован на сайте мэра и правительства города. "В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2020 года №439-ФЗ "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ" наделить полномочиями сенатора РФ - представителя от исполнительного органа государственной власти города Москвы Кожина Владимира Игоревича на срок полномочий мэра Москвы", - говорится в указе.

https://radiosputnik.ria.ru/20230918/mer-1896974748.html

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политика, москва, россия, владимир кожин, сергей собянин, совет федерации рф