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Корабль "Союз МС-24" полетит к МКС с будущим космонавтом-рекордсменом

Корабль "Союз МС-24" полетит к МКС с будущим космонавтом-рекордсменом - РИА Новости, 18.09.2023

Корабль "Союз МС-24" полетит к МКС с будущим космонавтом-рекордсменом

Ракета "Союз-2.1а" стартует в пятницу с Байконура и отправит к Международной космической станции пилотируемый корабль "Союз МС-24" с двумя россиянами и... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T08:44

2023-09-18T08:44

2023-09-18T09:44

космос - риа наука

россия

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николай чуб

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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 15 сен - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" стартует в пятницу с Байконура и отправит к Международной космической станции пилотируемый корабль "Союз МС-24" с двумя россиянами и американкой, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".Согласно материалам госкорпорации, старт ожидается в 18.44 мск, а стыковка корабля со станцией в 21.56 мск.В основной экипаж корабля вошли российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт США Лорал О'Хара. Для командира российского отряда космонавтов Кононенко это будет уже пятый полёт, Чуб и О'Хара летят в космос впервые.В дублирующем экипаже всего два человека – россиянин Алексей Овчинин и американка Трейси Дайсон. Овчинин дублирует как Кононенко, так и Чуба, потому что месяц назад главная медкомиссия не допустила ещё одного дублёра – Олега Платонова, до продолжения подготовки.МЕСТЕЧКО НАЙДЁТСЯИзначально Кононенко, Чуб и О'Хара должны были полететь на МКС 16 марта на "Союзе МС-23". На другой корабль их пришлось пересадить из-за неисправности системы терморегулирования "Союза МС-22", которая произошла 15 декабря 2022 года из-за попадания микрометеороида в его радиатор.Специалисты пришли к выводу, что экипаж (в него входят российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и американский астронавт Фрэнк Рубио), возвращать на неисправном корабле нельзя, потому что температура в нём во время спуска может быстро дойти до 60-70 градусов.На замену "Союзу МС-22" 24 февраля 2023 года отправили "Союз МС-23" с грузами вместо следующего экипажа. Для того, чтобы корабль полностью выработал свой ресурс на орбите, экспедиция Прокопьева, Петелина и Рубио была продлена, они стали первым экипажем, пробывшим на МКС больше года.ЕЩЕ ОДИН РЕКОРДКак ожидается, Кононенко с Чубом тоже проведут на станции год. В марте 2024 года к МКС отправится корабль "Союз МС-25", на нём на станцию прибудут российский космонавт Олег Новицкий, белорусская космонавтка Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Новицкий и Василевская проведут на орбите короткое время и вернутся на Землю на "Союзе МС-24" вместе с О'Хара, а Чуб и Кононенко останутся и вернутся на "Союзе МС-25" осенью 2024 года вместе с Дайсон.Таким образом, Кононенко, на счету которого уже четыре полёта общей продолжительностью больше 736 суток, по итогам новой экспедиции станет первым в мире человеком, который проведёт в космосе более тысячи дней. К концу экспедиции, которая, как ожидается, продлится 192 дня, его суммарное время пребывания на орбите составит 1111 суток.Впрочем, сам Кононенко неоднократно говорил, что летает, чтобы работать, а не ставить рекорды, а космос, это не спортивная арена, чтобы устраивать на ней такие соревнования.ПЕРЕПЕЛА, КРИСТАЛЛЫ И СОЛНЕЧНЫЕ ПАРУСЫКак ранее рассказал в интервью РИА Новости Кононенко, в ходе полёта его экипажу предстоит провести эксперименты по выращиванию кристаллов фуллеренов в электровакуумной печи, эксперимент с перепелиными яйцами. Яйца зафиксируют на разных стадиях развития эмбрионов и потом вернут на Землю для дальнейшего изучения. Также космонавты проведут исследование, направленное на создание системы мониторинга, которая будет находить трещины и другие негерметичности в корпусе станции.Во время выходов в открытый космос Кононенко вместе Чубом установят снаружи станции оборудование для создания развёртываемых конструкций из полимерных композиционных материалов с эффектом памяти формы. В рамках другого эксперимента они будут проверят космическую коррозию внешних поверхностей станции.Предполагается, что Кононенко с Чубом выйдут в открытый космос четыре раза. В ходе одного из них космонавты закрепят на Многофункциональном лабораторном модуле (МЛМ) "Наука" пусковое устройство для студенческих наноспутников. Устройство разработано студентами, аспирантами и преподавателями МГТУ имени Баумана. Первым аппаратом, который запустят с его помощью, станет спутник "Парус-МГТУ".Этот аппарат доставил на МКС грузовик "Прогресс МС-23" в мае. Спутник оснащён солнечным парусом, который за счёт раскрутки аппарата может вытягиваться на различную длину. Парус бомбардируется солнечными заряженными частицами для создания тяги, при помощи которой можно менять орбиту спутника. Тяга регулируется изменением длины паруса. Планируется, что за его раскрытием космонавты проследят во время работы в открытом космосе.Первый выход Кононенко с Чубом проведут в октябре-ноябре 2023 года, ещё три - в 2024 году.ВПЕРЕМЕШКУ НАДЁЖНЕЕЗапуск "Союза МС-24" станет уже пятым по счёту перекрёстным полётом по соглашению, ранее заключённому между "Роскосмосом" и НАСА. Оно предполагает, что в экипаже каждого российского корабля на МКС отправляется один американский астронавт, а в экипаж каждого американского входит один российских космонавт. Это нужно, чтобы в случае непредвиденных изменений в программе полёта ни российский, ни американский сегменты станции не остались пустыми.Первым таким кораблём стал "Союз МС-22" с Фрэнком Рубио в экипаже. Через пару недель россиянка Анна Кикина отправилась на МКС на американском Crew Dragon. В марте 2023 года на Crew Dragon (миссия Crew-6) на МКС прибыл космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, сейчас он уже вернулся на Землю, его сменил Константин Борисов (в экипаже миссии Crew-7).Изначально соглашение предусматривало по три полёта российских и американских кораблей, однако затем было расширено на одну миссию. В первой половине 2024 года, примерно тогда же, когда состоится полёт "Союза МС-25" с Дайсон в экипаже, на Crew Dragon полетит россиянин Александр Гребёнкин. Кроме того, из-за замены "Союза МС-22" на "Союз МС-23" был продлён полёт Рубио, который, таким образом, отработает на станции две экспедиции, а не одну.В соглашение могут добавить и дополнительные полёты, ранее как "Роскосмос", так и НАСА не исключали, что программа может быть продлена.УРОКИ ИСТОРИИИндикатором невесомости у экипажа будет мягкая игрушка в виде чайки – символа МХТ имени Чехова, кроме того, в честь 125-летия театра в космос отправится флаг Художественного театра, тоже с изображением чайки. Ранее индикатор невесомости космонавтам передал худрук театра Константин Хабенский.Ракету с кораблём установили на стартовый стол площадки №31 космодрома Байконур 12 сентября. На её головной обтекатель нанесено изображение Сергея Афанасьева – к 105-летию со дня рождения первого главы Министерства общего машиностроения (МОМ, которое руководило предприятиями по созданию ракетно-космической техники в СССР).Также на ракету нанесены наклейки, посвященные 125-летию МХТ имени Чехова, 130-летию Новосибирска и Международной выставке-форуму "Россия".Ранее на обтекатели ракет с пилотируемыми кораблями уже наносили изображения Сергея Королёва и Константина Циолковского (к 115-летию и 165-летию легендарных советского конструктора и мыслителя - пионера космонавтики). В апреле 2011 и 2021 годов, то есть к 50- и 60-летию полета первого человека в космос, корабли "Союз", летавшие к МКС, получили имя в честь первого космонавта Юрия Гагарина.

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