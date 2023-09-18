https://ria.ru/20230918/lavrov-1896878485.html

Небензя рассказал о графике встреч Лаврова на Генассамблее ООН

Небензя рассказал о графике встреч Лаврова на Генассамблее ООН - РИА Новости, 18.09.2023

Небензя рассказал о графике встреч Лаврова на Генассамблее ООН

У главы МИД Сергея Лаврова будет крайне плотный график двусторонних встреч на предстоящей неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, сообщил в интервью РИА РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T03:14

2023-09-18T03:14

2023-09-18T10:40

россия

сергей лавров

василий небензя

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генеральная ассамблея оон

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ООН, 18 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. У главы МИД Сергея Лаврова будет крайне плотный график двусторонних встреч на предстоящей неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, сообщил в интервью РИА Новости постпред России при организации Василий Небензя. Неделя высокого уровня пройдет с 18 по 26 сентября. Главы делегаций выступят с обращениями в ходе общих прений, которые начнутся 19 сентября. Выступление Лаврова, который возглавляет российскую делегацию, намечено на 23 сентября."Что касается двусторонних контактов, то могу сказать, что график Сергея Викторовича Лаврова в этом году крайне плотный, расписаны буквальные каждые 10 минут", - сказал Небензя.По его словам, помимо двусторонних встреч, в него включен и ряд важных мероприятий в многостороннем формате, в том числе встречи ОДКБ, БРИКС, Группы друзей Устава ООН, с рядом других региональных организаций, а также встречи, организуемые при участии ООН."Планируем обсудить все актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня. Но, конечно, и более широкие темы, связанные с формированием многостороннего миропорядка. При фокусировке на решении нынешних кризисов, всех интересует, как будет выглядеть мир за горизонтом текущего момента", - подчеркнул постпред.Россия, как и всегда, открыта к такой стратегической дискуссии, добавил он.Как указал Небензя, неделя высокого уровня новой сессии Генеральной Ассамблеи – "это своего рода ооновский "новый год", завершение предыдущего и начало нового ежегодного переговорного цикла в ООН". По его словам, это уникальная площадка для двусторонних контактов на уровне политического руководства, которой стремятся воспользоваться все государства-члены. "В этом году, особенно после завершения пандемии, вокруг недели высокого уровня небывалый ажиотаж, очень много как официальных заседаний, так и разного рода мероприятий "на полях", - заключил он. Читайте полный текст интервью Василия Небензи >>

https://ria.ru/20230914/lavrov-1896320894.html

https://ria.ru/20230915/mid-1896616368.html

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россия, сергей лавров, василий небензя, оон, генеральная ассамблея оон, одкб, в мире