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Небензя рассказал о графике встреч Лаврова на Генассамблее ООН - РИА Новости, 18.09.2023
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03:14 18.09.2023 (обновлено: 10:40 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/lavrov-1896878485.html
Небензя рассказал о графике встреч Лаврова на Генассамблее ООН
Небензя рассказал о графике встреч Лаврова на Генассамблее ООН - РИА Новости, 18.09.2023
Небензя рассказал о графике встреч Лаврова на Генассамблее ООН
У главы МИД Сергея Лаврова будет крайне плотный график двусторонних встреч на предстоящей неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, сообщил в интервью РИА РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T03:14
2023-09-18T10:40
россия
сергей лавров
василий небензя
оон
генеральная ассамблея оон
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ООН, 18 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. У главы МИД Сергея Лаврова будет крайне плотный график двусторонних встреч на предстоящей неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, сообщил в интервью РИА Новости постпред России при организации Василий Небензя. Неделя высокого уровня пройдет с 18 по 26 сентября. Главы делегаций выступят с обращениями в ходе общих прений, которые начнутся 19 сентября. Выступление Лаврова, который возглавляет российскую делегацию, намечено на 23 сентября."Что касается двусторонних контактов, то могу сказать, что график Сергея Викторовича Лаврова в этом году крайне плотный, расписаны буквальные каждые 10 минут", - сказал Небензя.По его словам, помимо двусторонних встреч, в него включен и ряд важных мероприятий в многостороннем формате, в том числе встречи ОДКБ, БРИКС, Группы друзей Устава ООН, с рядом других региональных организаций, а также встречи, организуемые при участии ООН."Планируем обсудить все актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня. Но, конечно, и более широкие темы, связанные с формированием многостороннего миропорядка. При фокусировке на решении нынешних кризисов, всех интересует, как будет выглядеть мир за горизонтом текущего момента", - подчеркнул постпред.Россия, как и всегда, открыта к такой стратегической дискуссии, добавил он.Как указал Небензя, неделя высокого уровня новой сессии Генеральной Ассамблеи – "это своего рода ооновский "новый год", завершение предыдущего и начало нового ежегодного переговорного цикла в ООН". По его словам, это уникальная площадка для двусторонних контактов на уровне политического руководства, которой стремятся воспользоваться все государства-члены. "В этом году, особенно после завершения пандемии, вокруг недели высокого уровня небывалый ажиотаж, очень много как официальных заседаний, так и разного рода мероприятий "на полях", - заключил он. Читайте полный текст интервью Василия Небензи &gt;&gt;
https://ria.ru/20230914/lavrov-1896320894.html
https://ria.ru/20230915/mid-1896616368.html
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Россия, Сергей Лавров, Василий Небензя, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, ОДКБ, В мире
Небензя рассказал о графике встреч Лаврова на Генассамблее ООН

Небензя: у Лаврова будет крайне плотный график встреч на сессии Генассамблеи ООН

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ООН, 18 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. У главы МИД Сергея Лаврова будет крайне плотный график двусторонних встреч на предстоящей неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, сообщил в интервью РИА Новости постпред России при организации Василий Небензя.
Неделя высокого уровня пройдет с 18 по 26 сентября. Главы делегаций выступят с обращениями в ходе общих прений, которые начнутся 19 сентября. Выступление Лаврова, который возглавляет российскую делегацию, намечено на 23 сентября.
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"Что касается двусторонних контактов, то могу сказать, что график Сергея Викторовича Лаврова в этом году крайне плотный, расписаны буквальные каждые 10 минут", - сказал Небензя.
По его словам, помимо двусторонних встреч, в него включен и ряд важных мероприятий в многостороннем формате, в том числе встречи ОДКБ, БРИКС, Группы друзей Устава ООН, с рядом других региональных организаций, а также встречи, организуемые при участии ООН.
"Планируем обсудить все актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня. Но, конечно, и более широкие темы, связанные с формированием многостороннего миропорядка. При фокусировке на решении нынешних кризисов, всех интересует, как будет выглядеть мир за горизонтом текущего момента", - подчеркнул постпред.
Россия, как и всегда, открыта к такой стратегической дискуссии, добавил он.
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Как указал Небензя, неделя высокого уровня новой сессии Генеральной Ассамблеи – "это своего рода ооновский "новый год", завершение предыдущего и начало нового ежегодного переговорного цикла в ООН".
По его словам, это уникальная площадка для двусторонних контактов на уровне политического руководства, которой стремятся воспользоваться все государства-члены.
"В этом году, особенно после завершения пандемии, вокруг недели высокого уровня небывалый ажиотаж, очень много как официальных заседаний, так и разного рода мероприятий "на полях", - заключил он.
Читайте полный текст интервью Василия Небензи >>
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РоссияСергей ЛавровВасилий НебензяООНГенеральная Ассамблея ООНОДКБВ мире
 
 
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