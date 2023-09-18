https://ria.ru/20230918/koronavirus-1896972518.html

Роспотребнадзор рассказал о новом варианте коронавируса "пирола"

Роспотребнадзор рассказал о новом варианте коронавируса "пирола" - РИА Новости, 18.09.2023

Роспотребнадзор рассказал о новом варианте коронавируса "пирола"

Новый вариант коронавируса "пирола" более заразен, чем "омикрон", сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T13:26

2023-09-18T13:26

2023-09-18T17:56

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

распространение коронавируса

россия

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Новый вариант коронавируса "пирола" более заразен, чем "омикрон", сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора."Новый вариант коронавируса (BA.2.86) "пирола" имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами "омикрона", и он более заразный, чем его предшественники", — говорится в сообщении.При этом, как отметили в ведомстве, первые результаты лабораторных исследований, проведенных в Китае и Швеции, свидетельствуют о том, что пока нет оснований ожидать повторения ситуации с "омикроном".В России существуют тесты для выявления нового варианта коронавируса, а также препараты для эффективного лечения, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20230914/koronavirus-2023-1896370980.html

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, распространение коронавируса, россия