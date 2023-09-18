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Роспотребнадзор рассказал о новом варианте коронавируса "пирола" - РИА Новости, 18.09.2023
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13:26 18.09.2023 (обновлено: 17:56 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/koronavirus-1896972518.html
Роспотребнадзор рассказал о новом варианте коронавируса "пирола"
Роспотребнадзор рассказал о новом варианте коронавируса "пирола" - РИА Новости, 18.09.2023
Роспотребнадзор рассказал о новом варианте коронавируса "пирола"
Новый вариант коронавируса "пирола" более заразен, чем "омикрон", сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T13:26
2023-09-18T17:56
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
распространение коронавируса
россия
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Новый вариант коронавируса "пирола" более заразен, чем "омикрон", сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора."Новый вариант коронавируса (BA.2.86) "пирола" имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами "омикрона", и он более заразный, чем его предшественники", — говорится в сообщении.При этом, как отметили в ведомстве, первые результаты лабораторных исследований, проведенных в Китае и Швеции, свидетельствуют о том, что пока нет оснований ожидать повторения ситуации с "омикроном".В России существуют тесты для выявления нового варианта коронавируса, а также препараты для эффективного лечения, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20230914/koronavirus-2023-1896370980.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, распространение коронавируса, россия
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Распространение коронавируса, Россия
Роспотребнадзор рассказал о новом варианте коронавируса "пирола"

Роспотребнадзор признал вариант коронавируса "пирола" заразнее "омикрона"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМедицинские сотрудники
Медицинские сотрудники - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские сотрудники. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Новый вариант коронавируса "пирола" более заразен, чем "омикрон", сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Новый вариант коронавируса (BA.2.86) "пирола" имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами "омикрона", и он более заразный, чем его предшественники", — говорится в сообщении.
При этом, как отметили в ведомстве, первые результаты лабораторных исследований, проведенных в Китае и Швеции, свидетельствуют о том, что пока нет оснований ожидать повторения ситуации с "омикроном".
В России существуют тесты для выявления нового варианта коронавируса, а также препараты для эффективного лечения, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоРаспространение коронавирусаРоссия
 
 
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