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СМИ: в ВСУ назвали первую фазу "контрнаступа" катастрофической - РИА Новости, 18.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:40 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/kontrnastuplenie-1896975123.html
СМИ: в ВСУ назвали первую фазу "контрнаступа" катастрофической
СМИ: в ВСУ назвали первую фазу "контрнаступа" катастрофической - РИА Новости, 18.09.2023
СМИ: в ВСУ назвали первую фазу "контрнаступа" катастрофической
Украинские военные описывают первую фазу контрнаступления Украины, отметившегося "мясными" штурмами, как катастрофическую, в ходе нее были потеряны десятки... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T13:40
2023-09-18T13:40
специальная военная операция на украине
украина
в мире
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Украинские военные описывают первую фазу контрнаступления Украины, отметившегося "мясными" штурмами, как катастрофическую, в ходе нее были потеряны десятки единиц бронетехники, в том числе поставленные союзниками, сообщает в понедельник испанская газета Pais. "Кук" (позывной украинского военного Сергея, у которого издание брало интервью - ред.) описывает первую фазу контрнаступления в июне-июле, в ходе которой были потеряны десятки единиц бронетехники, в том числе поставленной союзниками в НАТО, как катастрофическую", - говорится в сообщении издания. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк на фоне западной критики провального наступления ВСУ назвал его "успешным". Американский предприниматель Илон Маск в понедельник резко высказался в отношении результатов украинского наступления. По его мнению, Киев потерял слишком много людей, при этом не сумев существенно продвинуться на фронте. Западные СМИ неоднократно отмечали, что союзники Киева недовольны результатами наступления. Как сообщал телеканал CNN, на Украине и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Газета Washington Post писала, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20230918/budanov-1896873822.html
https://ria.ru/20230916/trebovaniya-1896756194.html
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украина, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: в ВСУ назвали первую фазу "контрнаступа" катастрофической

Pais: украинские военные описали первую фазу "контрнаступа" как катастрофическую

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие осматривают тело солдата
Украинские военнослужащие осматривают тело солдата - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие осматривают тело солдата. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Украинские военные описывают первую фазу контрнаступления Украины, отметившегося "мясными" штурмами, как катастрофическую, в ходе нее были потеряны десятки единиц бронетехники, в том числе поставленные союзниками, сообщает в понедельник испанская газета Pais.
"Кук" (позывной украинского военного Сергея, у которого издание брало интервью - ред.) описывает первую фазу контрнаступления в июне-июле, в ходе которой были потеряны десятки единиц бронетехники, в том числе поставленной союзниками в НАТО, как катастрофическую", - говорится в сообщении издания.
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Глава украинской разведки признал невозможность парада ВСУ в Москве
Вчера, 00:59
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк на фоне западной критики провального наступления ВСУ назвал его "успешным". Американский предприниматель Илон Маск в понедельник резко высказался в отношении результатов украинского наступления. По его мнению, Киев потерял слишком много людей, при этом не сумев существенно продвинуться на фронте.
Западные СМИ неоднократно отмечали, что союзники Киева недовольны результатами наступления. Как сообщал телеканал CNN, на Украине и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Газета Washington Post писала, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов  - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
В СНБО Украины предъявили новые требования Западу на фоне провала на фронте
16 сентября, 23:13
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Украинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
"Как я наступал этим летом": чего удалось добиться ВСУ
2 сентября, 08:00
 
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