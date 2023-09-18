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Главы МИД России и Китая обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 18.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:46 18.09.2023 (обновлено: 23:54 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/konflikt-1897103627.html
Главы МИД России и Китая обсудили ситуацию на Украине
Главы МИД России и Китая обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 18.09.2023
Главы МИД России и Китая обсудили ситуацию на Украине
Главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили украинский конфликт, сообщило министерство иностранных дел РФ. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T23:46
2023-09-18T23:54
россия
китай
украина
в мире
специальная военная операция на украине
сергей лавров
ван и (политик)
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили украинский конфликт, сообщило министерство иностранных дел РФ."Стороны обстоятельно обсудили текущее положение дел на Украине, отметив бесперспективность попыток урегулирования кризиса без учета интересов и тем более без участия России", - говорится в заявлении ведомства.Министерство отметило, что главы МИД дали высокую оценку состоянию российско-китайских отношений, обсудили вопросы двусторонней повестки в контексте реализации договоренностей лидеров России и Китая, тематику контактов на высшем и высоком уровнях, а также подготовку российского участия в предстоящем в октябре в Пекине третьем форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс, один путь".
https://ria.ru/20230909/sammit-1895096189.html
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россия, китай, украина, в мире, сергей лавров, ван и (политик)
Россия, Китай, Украина, В мире, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Ван И (политик)
Главы МИД России и Китая обсудили ситуацию на Украине

Лавров и Ван И обсудили урегулирование конфликта на Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСергей Лавров и Ван И во время встречи
Сергей Лавров и Ван И во время встречи - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сергей Лавров и Ван И во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили украинский конфликт, сообщило министерство иностранных дел РФ.
"Стороны обстоятельно обсудили текущее положение дел на Украине, отметив бесперспективность попыток урегулирования кризиса без учета интересов и тем более без участия России", - говорится в заявлении ведомства.
Министерство отметило, что главы МИД дали высокую оценку состоянию российско-китайских отношений, обсудили вопросы двусторонней повестки в контексте реализации договоренностей лидеров России и Китая, тематику контактов на высшем и высоком уровнях, а также подготовку российского участия в предстоящем в октябре в Пекине третьем форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс, один путь".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКитайУкраинаВ миреСергей ЛавровВан И (политик)
 
 
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