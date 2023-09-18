https://ria.ru/20230918/konflikt-1897103627.html

Главы МИД России и Китая обсудили ситуацию на Украине

Главы МИД России и Китая обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 18.09.2023

Главы МИД России и Китая обсудили ситуацию на Украине

Главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили украинский конфликт, сообщило министерство иностранных дел РФ. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T23:46

2023-09-18T23:46

2023-09-18T23:54

россия

китай

украина

в мире

специальная военная операция на украине

сергей лавров

ван и (политик)

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили украинский конфликт, сообщило министерство иностранных дел РФ."Стороны обстоятельно обсудили текущее положение дел на Украине, отметив бесперспективность попыток урегулирования кризиса без учета интересов и тем более без участия России", - говорится в заявлении ведомства.Министерство отметило, что главы МИД дали высокую оценку состоянию российско-китайских отношений, обсудили вопросы двусторонней повестки в контексте реализации договоренностей лидеров России и Китая, тематику контактов на высшем и высоком уровнях, а также подготовку российского участия в предстоящем в октябре в Пекине третьем форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

https://ria.ru/20230909/sammit-1895096189.html

россия

китай

украина

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россия, китай, украина, в мире, сергей лавров, ван и (политик)