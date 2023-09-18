https://ria.ru/20230918/knr-1896932467.html

В КНР назвали заявления Бербок о "диктаторе" Си Цзиньпине провокацией

В КНР назвали заявления Бербок о "диктаторе" Си Цзиньпине провокацией - РИА Новости, 18.09.2023

В КНР назвали заявления Бербок о "диктаторе" Си Цзиньпине провокацией

Заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что председатель КНР Си Цзиньпин является "диктатором" - абсурд и откровенная политическая провокация, заявила на РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T11:44

2023-09-18T11:44

2023-09-18T11:58

в мире

россия

китай

украина

анналена бербок

мао нин

си цзиньпин

мид германии

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ПЕКИН, 18 сен - РИА Новости. Заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что председатель КНР Си Цзиньпин является "диктатором" - абсурд и откровенная политическая провокация, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее Бербок в интервью американскому телеканалу Fox News, рассуждая о том, каким она видит окончание конфликта на Украине, заявила, что победа России стала бы "знаком таким диктаторам этого мира, как Си". "Китайская сторона выражает сильное недовольство по поводу соответствующих высказываний немецкой стороны, выступает решительно против этого. Высказывания немецкой стороны являются абсолютным абсурдом, они серьезно вредят политическому престижу Китая, это откровенная политическая провокация", - сказала Мао Нин, отвечая на просьбу прокомментировать заявления Бербок. Она также сообщила, что Пекин по дипломатическим каналам сделал Берлину серьезное представление. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230917/voprosy-1896847882.html

https://ria.ru/20230918/fukusima-1896883354.html

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