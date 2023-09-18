https://ria.ru/20230918/karlin-1897013833.html

Экс-губернатор Алтайского края Карлин уйдет из Совета Федерации

Экс-губернатор Алтайского края Карлин уйдет из Совета Федерации - РИА Новости, 18.09.2023

Экс-губернатор Алтайского края Карлин уйдет из Совета Федерации

Экс-губернатор Алтайского края Александр Карлин покидает кресло сенатора, на посту его сменит представитель правительства региона в законодательном собрании... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T15:51

2023-09-18T15:51

2023-09-18T15:52

политика

алтайский край

россия

виктор томенко

александр карлин

совет федерации рф

наталья кувшинова

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БАРНАУЛ, 18 сен - РИА Новости. Экс-губернатор Алтайского края Александр Карлин покидает кресло сенатора, на посту его сменит представитель правительства региона в законодательном собрании Наталья Кувшинова, сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем телеграм-канале. "Подписал указ о наделении полномочиями сенатора РФ - представителя от правительства Алтайского края в Совете Федерации Натальи Сергеевны Кувшиновой. До этого она работала представителем губернатора и правительства в Алтайском краевом законодательном собрании… Искренне благодарен Александру Богдановичу Карлину, губернатору Алтайского края в период с 2005 по 2018 год, который в течение пяти предыдущих лет представлял интересы нашего региона в Совете Федерации", - написал губернатор. Глава региона подчеркнул, что высочайший профессионализм и работоспособность, глубокое понимание общественно-политических процессов, происходящих в стране и в Алтайском крае, а также по-настоящему государственный взгляд на вопросы развития общества позволят Карлину и дальше быть полезным и людям, и стране. Ранее действующий глава региона Виктор Томенко победил на выборах с результатом 76,16%. В выборах приняли участие 547 926 человек, что составляет 31,04% от общего числа избирателей региона. Инаугурация Томенко состоялась в понедельник.

https://ria.ru/20230630/mizulina-1881348432.html

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Кирилл Волков

политика, алтайский край, россия, виктор томенко, александр карлин, совет федерации рф, наталья кувшинова