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Экс-губернатор Алтайского края Карлин уйдет из Совета Федерации - РИА Новости, 18.09.2023
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15:51 18.09.2023 (обновлено: 15:52 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/karlin-1897013833.html
Экс-губернатор Алтайского края Карлин уйдет из Совета Федерации
Экс-губернатор Алтайского края Карлин уйдет из Совета Федерации - РИА Новости, 18.09.2023
Экс-губернатор Алтайского края Карлин уйдет из Совета Федерации
Экс-губернатор Алтайского края Александр Карлин покидает кресло сенатора, на посту его сменит представитель правительства региона в законодательном собрании... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T15:51
2023-09-18T15:52
политика
алтайский край
россия
виктор томенко
александр карлин
совет федерации рф
наталья кувшинова
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БАРНАУЛ, 18 сен - РИА Новости. Экс-губернатор Алтайского края Александр Карлин покидает кресло сенатора, на посту его сменит представитель правительства региона в законодательном собрании Наталья Кувшинова, сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем телеграм-канале. "Подписал указ о наделении полномочиями сенатора РФ - представителя от правительства Алтайского края в Совете Федерации Натальи Сергеевны Кувшиновой. До этого она работала представителем губернатора и правительства в Алтайском краевом законодательном собрании… Искренне благодарен Александру Богдановичу Карлину, губернатору Алтайского края в период с 2005 по 2018 год, который в течение пяти предыдущих лет представлял интересы нашего региона в Совете Федерации", - написал губернатор. Глава региона подчеркнул, что высочайший профессионализм и работоспособность, глубокое понимание общественно-политических процессов, происходящих в стране и в Алтайском крае, а также по-настоящему государственный взгляд на вопросы развития общества позволят Карлину и дальше быть полезным и людям, и стране. Ранее действующий глава региона Виктор Томенко победил на выборах с результатом 76,16%. В выборах приняли участие 547 926 человек, что составляет 31,04% от общего числа избирателей региона. Инаугурация Томенко состоялась в понедельник.
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политика, алтайский край, россия, виктор томенко, александр карлин, совет федерации рф, наталья кувшинова
Политика, Алтайский край, Россия, Виктор Томенко, Александр Карлин, Совет Федерации РФ, Наталья Кувшинова
Экс-губернатор Алтайского края Карлин уйдет из Совета Федерации

Наталья Кувшинова сменит Александра Карлина на посту сенатора от Алтайского края

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Карлин
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Карлин - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Карлин. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 18 сен - РИА Новости. Экс-губернатор Алтайского края Александр Карлин покидает кресло сенатора, на посту его сменит представитель правительства региона в законодательном собрании Наталья Кувшинова, сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем телеграм-канале.
"Подписал указ о наделении полномочиями сенатора РФ - представителя от правительства Алтайского края в Совете Федерации Натальи Сергеевны Кувшиновой. До этого она работала представителем губернатора и правительства в Алтайском краевом законодательном собрании… Искренне благодарен Александру Богдановичу Карлину, губернатору Алтайского края в период с 2005 по 2018 год, который в течение пяти предыдущих лет представлял интересы нашего региона в Совете Федерации", - написал губернатор. Глава региона подчеркнул, что высочайший профессионализм и работоспособность, глубокое понимание общественно-политических процессов, происходящих в стране и в Алтайском крае, а также по-настоящему государственный взгляд на вопросы развития общества позволят Карлину и дальше быть полезным и людям, и стране.
Ранее действующий глава региона Виктор Томенко победил на выборах с результатом 76,16%. В выборах приняли участие 547 926 человек, что составляет 31,04% от общего числа избирателей региона. Инаугурация Томенко состоялась в понедельник.
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ПолитикаАлтайский крайРоссияВиктор ТоменкоАлександр КарлинСовет Федерации РФНаталья Кувшинова
 
 
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