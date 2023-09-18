Экс-губернатор Алтайского края Карлин уйдет из Совета Федерации
Наталья Кувшинова сменит Александра Карлина на посту сенатора от Алтайского края
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Карлин
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Карлин. Архивное фото
БАРНАУЛ, 18 сен - РИА Новости. Экс-губернатор Алтайского края Александр Карлин покидает кресло сенатора, на посту его сменит представитель правительства региона в законодательном собрании Наталья Кувшинова, сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем телеграм-канале.
"Подписал указ о наделении полномочиями сенатора РФ - представителя от правительства Алтайского края в Совете Федерации Натальи Сергеевны Кувшиновой. До этого она работала представителем губернатора и правительства в Алтайском краевом законодательном собрании… Искренне благодарен Александру Богдановичу Карлину, губернатору Алтайского края в период с 2005 по 2018 год, который в течение пяти предыдущих лет представлял интересы нашего региона в Совете Федерации", - написал губернатор. Глава региона подчеркнул, что высочайший профессионализм и работоспособность, глубокое понимание общественно-политических процессов, происходящих в стране и в Алтайском крае, а также по-настоящему государственный взгляд на вопросы развития общества позволят Карлину и дальше быть полезным и людям, и стране.
Ранее действующий глава региона Виктор Томенко победил на выборах с результатом 76,16%. В выборах приняли участие 547 926 человек, что составляет 31,04% от общего числа избирателей региона. Инаугурация Томенко состоялась в понедельник.