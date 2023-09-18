В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня
МО: в зоне ответственности РФ в Карабахе нарушили режим прекращения огня
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСпециалист противоминного центра Минобороны РФ в Карабахе
Специалист противоминного центра Минобороны РФ в Карабахе. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности российских миротворцев в Мардакертском районе в Нагорном Карабахе, один военный ранен, говорится в бюллетене Минобороны РФ.
"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе – в результате обстрела получил ранение один военнослужащий вооруженного формирования Нагорного Карабаха. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", - говорится в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.